ВС РФ освободили новый населенный пункт в Харьковской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Митинг посвященный 30-летию окончания выполнения боевой задачи советских войск в Афганистане. Курган, автомат, автомат калашникова, ружье в руках
Горобьевка под контролем РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Купянском направлении российские военные взяли под контроль населенный пункт Горобьевка (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступления овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области», — говорится в сводке МО РФ. Там также сказано, что ВС РФ нанесли удар по бойцам нацгвардии Украины. Также в регионе отражена попытка наступления ВСУ, они отброшены на исходные позиции.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и националистов.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Купянском направлении российские военные взяли под контроль населенный пункт Горобьевка (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступления овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области», — говорится в сводке МО РФ. Там также сказано, что ВС РФ нанесли удар по бойцам нацгвардии Украины. Также в регионе отражена попытка наступления ВСУ, они отброшены на исходные позиции. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и националистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...