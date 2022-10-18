ВС РФ освободили новый населенный пункт в Харьковской области

Горобьевка под контролем РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На Купянском направлении российские военные взяли под контроль населенный пункт Горобьевка (Харьковская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Купянском направлении подразделения российской армии в ходе наступления овладели населенным пунктом Горобьевка Харьковской области», — говорится в сводке МО РФ. Там также сказано, что ВС РФ нанесли удар по бойцам нацгвардии Украины. Также в регионе отражена попытка наступления ВСУ, они отброшены на исходные позиции.
Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Она призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида со стороны ВСУ и националистов.
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