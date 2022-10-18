Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский мост. Курган, ремонтные работы, ремонт моста, скорая помощь, некрасовский мост, мост некрасова
Тело погибшего нашли под завалами Фото:
новость из сюжета
Военный самолет упал на жилой дом в Ейске

Количество жертв в результате падения Су-34 в Ейске (Краснодарский край) выросло до 14. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Спасатели нашли под завалами обгоревшее тело мужчины. Его личность установить не удалось», — пишет Mash.

В Ейском районе объявлен траур. Падение самолета произошло вечером 17 октября. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир. Экипаж успел катапультироваться.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Количество жертв в результате падения Су-34 в Ейске (Краснодарский край) выросло до 14. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Спасатели нашли под завалами обгоревшее тело мужчины. Его личность установить не удалось», — пишет Mash. В Ейском районе объявлен траур. Падение самолета произошло вечером 17 октября. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир. Экипаж успел катапультироваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...