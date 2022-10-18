Число погибших в результате падения самолета в Ейске увеличилось

Тело погибшего нашли под завалами
новость из сюжетаВоенный самолет упал на жилой дом в Ейске
Количество жертв в результате падения Су-34 в Ейске (Краснодарский край) выросло до 14. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Спасатели нашли под завалами обгоревшее тело мужчины. Его личность установить не удалось», — пишет Mash.
В Ейском районе объявлен траур. Падение самолета произошло вечером 17 октября. Воздушное судно рухнуло на крышу девятиэтажного дома, пострадали 15 квартир. Экипаж успел катапультироваться.
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