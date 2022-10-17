Бекмансуров говорил пермскому врачу, что мечтает иметь оружие

18 октября 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

Разрешение на оружие пермяк пошел оформлять в 18 лет Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Врач-психиатр Елена Горбенко, которая выдавала Бекмансурову справку для разрешения владеть оружием заявила, что он мечтал иметь оружие. Об этом медик рассказала на допросе в Пермском краевом суде. «На приеме он вел себя спокойно, адекватно. Когда я спросила зачем ему оружие, Бекмансуров сказал, что давно об этом мечтал. Я направила его к психологу, заключение которого не выявило никаких тяжелых расстройств и отклонений», — сообщила Горбенко в суде. В конце допроса врач отметила: «Хочу подчеркнуть, что ничего в его поведении и состоянии психики меня тогда не насторожило». Ранее по делу о нападении на пермский госуниверситет была допрошена классный руководитель Бекмансурова, она рассказала о первом «тревожном звонке» в поведении подростка. Трагедия в ПГНИУ произошла 21 сентября 2020 года, тогда погибли шесть человек. по совокупности всех предъявленных обвинений Бекмансурову грозит пожизненный тюремный срок.

Врач-психиатр Елена Горбенко, которая выдавала Бекмансурову справку для разрешения владеть оружием заявила, что он мечтал иметь оружие. Об этом медик рассказала на допросе в Пермском краевом суде. «На приеме он вел себя спокойно, адекватно. Когда я спросила зачем ему оружие, Бекмансуров сказал, что давно об этом мечтал. Я направила его к психологу, заключение которого не выявило никаких тяжелых расстройств и отклонений», — сообщила Горбенко в суде. В конце допроса врач отметила: «Хочу подчеркнуть, что ничего в его поведении и состоянии психики меня тогда не насторожило». Ранее по делу о нападении на пермский госуниверситет была допрошена классный руководитель Бекмансурова, она рассказала о первом «тревожном звонке» в поведении подростка. Трагедия в ПГНИУ произошла 21 сентября 2020 года, тогда погибли шесть человек. по совокупности всех предъявленных обвинений Бекмансурову грозит пожизненный тюремный срок.