17 октября 2022

Бекмансуров говорил пермскому врачу, что мечтает иметь оружие

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Суд над Тимуром Бекмансуровым. Пермь, конвой, террорист, фспп, пермский стрелок, бекмансуров тимур
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Врач-психиатр Елена Горбенко, которая выдавала Бекмансурову справку для разрешения владеть оружием заявила, что он мечтал иметь оружие. Об этом медик рассказала на допросе в Пермском краевом суде.

«На приеме он вел себя спокойно, адекватно. Когда я спросила зачем ему оружие, Бекмансуров сказал, что давно об этом мечтал. Я направила его к психологу, заключение которого не выявило никаких тяжелых расстройств и отклонений», — сообщила Горбенко в суде.

В конце допроса врач отметила: «Хочу подчеркнуть, что ничего в его поведении и состоянии психики меня тогда не насторожило». Ранее по делу о нападении на пермский госуниверситет была допрошена классный руководитель Бекмансурова, она рассказала о первом «тревожном звонке» в поведении подростка.

Трагедия в ПГНИУ произошла 21 сентября 2020 года, тогда погибли шесть человек. по совокупности всех предъявленных обвинений Бекмансурову грозит пожизненный тюремный срок.

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Врач-психиатр Елена Горбенко, которая выдавала Бекмансурову справку для разрешения владеть оружием заявила, что он мечтал иметь оружие. Об этом медик рассказала на допросе в Пермском краевом суде. «На приеме он вел себя спокойно, адекватно. Когда я спросила зачем ему оружие, Бекмансуров сказал, что давно об этом мечтал. Я направила его к психологу, заключение которого не выявило никаких тяжелых расстройств и отклонений», — сообщила Горбенко в суде. В конце допроса врач отметила: «Хочу подчеркнуть, что ничего в его поведении и состоянии психики меня тогда не насторожило». Ранее по делу о нападении на пермский госуниверситет была допрошена классный руководитель Бекмансурова, она рассказала о первом «тревожном звонке» в поведении подростка. Трагедия в ПГНИУ произошла 21 сентября 2020 года, тогда погибли шесть человек. по совокупности всех предъявленных обвинений Бекмансурову грозит пожизненный тюремный срок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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