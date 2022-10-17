Учитель Бекмансурова рассказала о первом «тревожном звонке» в его поведении

18 октября 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Классный руководитель Бекмансурова рассказала в суде о случае с подозрительной книгой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета В Пермском краевом суде опросили бывшего классного руководителя Тимура Бекмансурова Нину Денисову. Педагог, руководившая четыре года классом, в котором учился Бекмансуров, рассказала о случае с книгой про фашизм, которой интересовался устроивший стрельбу в вузе в 2021 году. Об этом сообщает из зала суда корреспондент URA.RU. «Я точно не помню, как тогда дело было, но примерно в восьмом классе кто-то из учителей мне сообщил про книгу о фашизме. Я тогда поговорила с Тимуром, сказала, что это не та книга, которую стоит читать, и попросила больше этого не делать», — рассказала суду Денисова. Она также отметила, что допускает вероятность того, что именно Бекмансуров написал и опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» манифест. Педагог обосновала это тем, что Бекмансуров умный, а также обладает богатым словарным запасом. Ранее вызванные в суд свидетели рассказали, как Бекмансуров вел себя при оформлении документов на оружие. Также в суде были зачитаны показания врача-нарколога, которая осматривала пациента. После допроса всех свидетелей по делу, суд начнет допрашивать обвиняемого. Бекмансурова обвиняют в нападении на ПГНИУ 21 сентября 2021 года. Тогда погибло шесть человек. Напавшему на вуз грозит пожизненный срок.

В Пермском краевом суде опросили бывшего классного руководителя Тимура Бекмансурова Нину Денисову. Педагог, руководившая четыре года классом, в котором учился Бекмансуров, рассказала о случае с книгой про фашизм, которой интересовался устроивший стрельбу в вузе в 2021 году. Об этом сообщает из зала суда корреспондент URA.RU. «Я точно не помню, как тогда дело было, но примерно в восьмом классе кто-то из учителей мне сообщил про книгу о фашизме. Я тогда поговорила с Тимуром, сказала, что это не та книга, которую стоит читать, и попросила больше этого не делать», — рассказала суду Денисова. Она также отметила, что допускает вероятность того, что именно Бекмансуров написал и опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» манифест. Педагог обосновала это тем, что Бекмансуров умный, а также обладает богатым словарным запасом. Ранее вызванные в суд свидетели рассказали, как Бекмансуров вел себя при оформлении документов на оружие. Также в суде были зачитаны показания врача-нарколога, которая осматривала пациента. После допроса всех свидетелей по делу, суд начнет допрашивать обвиняемого. Бекмансурова обвиняют в нападении на ПГНИУ 21 сентября 2021 года. Тогда погибло шесть человек. Напавшему на вуз грозит пожизненный срок.