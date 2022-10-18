Спасатели прекратили искать выживших на месте крушения самолета в Ейске

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета в Ейске завершены
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Ейск, дом, пострадавший в результате падения самолета. Ейск, ейск
По словам губернатора Краснодарского края, трагедия в Ейске унесла жизни 14 человек Фото:
новость из сюжета
Военный самолет упал на жилой дом в Ейске

В Ейске завершены поисково-спасательные работы на месте падения военного самолета у жилого дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы», — сказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24». По информации губернатора, в общей сложности в результате падения самолета погибли 14 человек. В своем telegram-канале он также написал, что при разборе завалов на месте ЧП спасателями был обнаружен еще один погибший. «Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — заключил губернатор Краснодарского края.

Вечером 17 октября в Ейске военный самолет упал на жилой дом. Пилоты не смогли увести Су-34 с загоревшимся двигателем от города, передает телеканал 360. В результате этого он врезался в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома. Последний найденный погибший в результате ЧП был обнаружен под двигателем разбившегося самолета, сообщает RT.

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В Ейске завершены поисково-спасательные работы на месте падения военного самолета у жилого дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы», — сказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24». По информации губернатора, в общей сложности в результате падения самолета погибли 14 человек. В своем telegram-канале он также написал, что при разборе завалов на месте ЧП спасателями был обнаружен еще один погибший. «Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — заключил губернатор Краснодарского края. Вечером 17 октября в Ейске военный самолет упал на жилой дом. Пилоты не смогли увести Су-34 с загоревшимся двигателем от города, передает телеканал 360. В результате этого он врезался в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома. Последний найденный погибший в результате ЧП был обнаружен под двигателем разбившегося самолета, сообщает RT.
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