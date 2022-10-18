Спасатели прекратили искать выживших на месте крушения самолета в Ейске Поисково-спасательные работы на месте крушения самолета в Ейске завершены 18 октября 2022 в 18:25 Размер текста - 17 + По словам губернатора Краснодарского края, трагедия в Ейске унесла жизни 14 человек Фото: Сергей Белов © URA.RU новость из сюжета Военный самолет упал на жилой дом в Ейске В Ейске завершены поисково-спасательные работы на месте падения военного самолета у жилого дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы», — сказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24». По информации губернатора, в общей сложности в результате падения самолета погибли 14 человек. В своем telegram-канале он также написал, что при разборе завалов на месте ЧП спасателями был обнаружен еще один погибший. «Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — заключил губернатор Краснодарского края. Вечером 17 октября в Ейске военный самолет упал на жилой дом. Пилоты не смогли увести Су-34 с загоревшимся двигателем от города, передает телеканал 360. В результате этого он врезался в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома. Последний найденный погибший в результате ЧП был обнаружен под двигателем разбившегося самолета, сообщает RT. В Ейске завершены поисково-спасательные работы на месте падения военного самолета у жилого дома. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. «На 16.00 на месте крушения самолета в Ейске завершены поисково-спасательные работы», — сказал Кондратьев в эфире телеканала «Россия 24». По информации губернатора, в общей сложности в результате падения самолета погибли 14 человек. В своем telegram-канале он также написал, что при разборе завалов на месте ЧП спасателями был обнаружен еще один погибший. «Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших», — заключил губернатор Краснодарского края. Вечером 17 октября в Ейске военный самолет упал на жилой дом. Пилоты не смогли увести Су-34 с загоревшимся двигателем от города, передает телеканал 360. В результате этого он врезался в квартиру на пятом этаже девятиэтажного дома. Последний найденный погибший в результате ЧП был обнаружен под двигателем разбившегося самолета, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям