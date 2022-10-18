Сальдо объявил об эвакуации жителей Херсонской области на левый берег Днепра

Власти Херсонской области объявляют эвакуацию жителей четырех муниципалитетов на левый берег Днепра. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.
«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — сообщил Сальдо. В связи с этим власти решили объявить эвакуацию населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.
Он уточнил, что ВСУ готовят наступление, Россия собрала группировку, чтобы отразить атаку. Ранее о планах ракетного удара по плотине Каховской ГЭС сообщил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО на Украине генерал Сергей Суровикин.
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Власти Херсонской области объявляют эвакуацию жителей четырех муниципалитетов на левый берег Днепра. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. «Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — сообщил Сальдо. В связи с этим власти решили объявить эвакуацию населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Он уточнил, что ВСУ готовят наступление, Россия собрала группировку, чтобы отразить атаку. Ранее о планах ракетного удара по плотине Каховской ГЭС сообщил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО на Украине генерал Сергей Суровикин.