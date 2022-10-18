Сальдо объявил об эвакуации жителей Херсонской области на левый берег Днепра

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
ВСУ готовят наступление Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Херсонской области объявляют эвакуацию жителей четырех муниципалитетов на левый берег Днепра. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — сообщил Сальдо. В связи с этим власти решили объявить эвакуацию населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

Он уточнил, что ВСУ готовят наступление, Россия собрала группировку, чтобы отразить атаку. Ранее о планах ракетного удара по плотине Каховской ГЭС сообщил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО на Украине генерал Сергей Суровикин.

Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Херсонской области объявляют эвакуацию жителей четырех муниципалитетов на левый берег Днепра. Об этом сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. «Существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра», — сообщил Сальдо. В связи с этим власти решили объявить эвакуацию населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Он уточнил, что ВСУ готовят наступление, Россия собрала группировку, чтобы отразить атаку. Ранее о планах ракетного удара по плотине Каховской ГЭС сообщил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО на Украине генерал Сергей Суровикин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...