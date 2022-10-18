18 октября 2022

Командующий силами СВО объяснил тактику российских войск на Украине

Суровикин: российские военные на Украине методично «перемалывают» ВСУ
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Мобилизованные на одном из полигонов в зоне СВО. ДНР, мобилизация, сво
Солдаты РФ в ходе спецоперации «методично переламывают» войска противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не стремится к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывает» противника. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО генерал Сергей Суровикин.

«У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично „перемалываем“ наступающего противника», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, указанная тактика позволяет не только минимизировать потери российской стороны, но и значительно сократить жертвы среди гражданского населения.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин указывал, что приоритет ВС РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения, для поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения ВСУ используются высокоточные средства. Ранее российские войска в ходе наступления освободили населенный пункт Горобьевка в Харьковской области. В Минобороны отмечали, что для этого ВС РФ нанесли удар по бойцам нацгвардии Украины.

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Российская армия в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине не стремится к высоким темпам продвижения, а методично «перемалывает» противника. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения СВО генерал Сергей Суровикин. «У нас иная стратегия. Об этом уже говорил верховный главнокомандующий. Мы не стремимся к высоким темпам продвижения, бережем каждого солдата и методично „перемалываем“ наступающего противника», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, указанная тактика позволяет не только минимизировать потери российской стороны, но и значительно сократить жертвы среди гражданского населения. Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса. Основными задачами российских военных являются демилитаризация и денацификация Украины. Президент РФ Владимир Путин указывал, что приоритет ВС РФ — исключение напрасных жертв среди мирного населения, для поражение объектов военной инфраструктуры и вооружения ВСУ используются высокоточные средства. Ранее российские войска в ходе наступления освободили населенный пункт Горобьевка в Харьковской области. В Минобороны отмечали, что для этого ВС РФ нанесли удар по бойцам нацгвардии Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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