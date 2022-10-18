Суровикин раскрыл истинное отношение Киева к ВСУ

Суровикин: Киев обрекает ВСУ на уничтожение

18 октября 2022 в 23:28 Размер текста - 17 +

Суровикин рассказал об отношении властей Украины к ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским властям приходится задействовать все имеющиеся резервы для того, чтобы попытаться прорвать оборону РФ. Об этом заявил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации, генерал Сергей Суровикин. «Украинский режим стремится прорвать оборону России. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки», — сказал командующий в прямом эфире телеканала «Россия 24». По его словам, украинское руководство обрекает на уничтожение своих военных. При этом он отметил, что подавляющее число украинских солдат имеет низкий моральный дух. Суровикин подтвердил информацию о том, что власти Киева уничтожают всех бойцов ВСУ, кто пытается покинуть поле сражения. Говоря о российской армии, он подчеркнул, что военные используют иную стратегию, противоположную украинской. Также он рассказал об обстановке в зоне спецоперации. По его словам, в целом ее можно охарактеризовать как напряженную.

Украинским властям приходится задействовать все имеющиеся резервы для того, чтобы попытаться прорвать оборону РФ. Об этом заявил командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации, генерал Сергей Суровикин. «Украинский режим стремится прорвать оборону России. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. В основном это силы территориальной обороны, не прошедшие полный курс подготовки», — сказал командующий в прямом эфире телеканала «Россия 24». По его словам, украинское руководство обрекает на уничтожение своих военных. При этом он отметил, что подавляющее число украинских солдат имеет низкий моральный дух. Суровикин подтвердил информацию о том, что власти Киева уничтожают всех бойцов ВСУ, кто пытается покинуть поле сражения. Говоря о российской армии, он подчеркнул, что военные используют иную стратегию, противоположную украинской. Также он рассказал об обстановке в зоне спецоперации. По его словам, в целом ее можно охарактеризовать как напряженную.