Новый командующий силами СВО Суровикин назвал напряженной обстановку на фронте

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
По словам Суровикина, обстановка на фроте является напряженной Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обстановка в зоне спецоперации является напряженной. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин.

«В целом обстановку в зоне спецоперации можно охарактеризовать как напряженную», — сказал Суровикин. Его выступление транслируется в прямом эфире телеканала «Россия 24».

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Обстановка в зоне спецоперации является напряженной. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин. «В целом обстановку в зоне спецоперации можно охарактеризовать как напряженную», — сказал Суровикин. Его выступление транслируется в прямом эфире телеканала «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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