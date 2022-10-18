Новый командующий силами СВО Суровикин назвал напряженной обстановку на фронте

По словам Суровикина, обстановка на фроте является напряженной
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обстановка в зоне спецоперации является напряженной. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин.
«В целом обстановку в зоне спецоперации можно охарактеризовать как напряженную», — сказал Суровикин. Его выступление транслируется в прямом эфире телеканала «Россия 24».
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