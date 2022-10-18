Новый командующий силами СВО Суровикин назвал напряженной обстановку на фронте 18 октября 2022 в 22:33 Размер текста - 17 + По словам Суровикина, обстановка на фроте является напряженной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Обстановка в зоне спецоперации является напряженной. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин. «В целом обстановку в зоне спецоперации можно охарактеризовать как напряженную», — сказал Суровикин. Его выступление транслируется в прямом эфире телеканала «Россия 24». Обстановка в зоне спецоперации является напряженной. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин. «В целом обстановку в зоне спецоперации можно охарактеризовать как напряженную», — сказал Суровикин. Его выступление транслируется в прямом эфире телеканала «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям