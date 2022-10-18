Новая партия поборется за кресло в Тюменской облдумы

«Новые люди» пока не называют имя кандидата в депутаты
Партия «Новые люди» выдвинет своего кандидата в депутаты Тюменской областной думы на довыборах 2023 года. Об этом URA.RU сообщил глава реготделения партии Владислав Осатюк.
«Конечно, будем [выдвигать претендента]. Но кандидат объявит о себе самостоятельно». — ответил Осатюк на вопрос агентства.
Вакантное место в облдуме появилось после того, как в сентябре единоросс Сергей Романов отказался от мандата. По информации URA.RU, депутат мог сложить полномочия из-за наличия зарубежных активов и детей за границей. Довыборы в региональный парламент пройдут в Восточном округе Тюмени в сентябре 2023 года.
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