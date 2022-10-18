18 октября 2022
17 октября 2022

Новая партия поборется за кресло в Тюменской облдумы

Партия «Новые люди» выдвинет кандидата в Тюменскую облдуму в 2023 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Алексеем Нечаевым. Москва, партия новые люди, новые люди
«Новые люди» пока не называют имя кандидата в депутаты Фото:

Партия «Новые люди» выдвинет своего кандидата в депутаты Тюменской областной думы на довыборах 2023 года. Об этом URA.RU сообщил глава реготделения партии Владислав Осатюк.

«Конечно, будем [выдвигать претендента]. Но кандидат объявит о себе самостоятельно». — ответил Осатюк на вопрос агентства.

Вакантное место в облдуме появилось после того, как в сентябре единоросс Сергей Романов отказался от мандата. По информации URA.RU, депутат мог сложить полномочия из-за наличия зарубежных активов и детей за границей. Довыборы в региональный парламент пройдут в Восточном округе Тюмени в сентябре 2023 года.

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Партия «Новые люди» выдвинет своего кандидата в депутаты Тюменской областной думы на довыборах 2023 года. Об этом URA.RU сообщил глава реготделения партии Владислав Осатюк. «Конечно, будем [выдвигать претендента]. Но кандидат объявит о себе самостоятельно». — ответил Осатюк на вопрос агентства. Вакантное место в облдуме появилось после того, как в сентябре единоросс Сергей Романов отказался от мандата. По информации URA.RU, депутат мог сложить полномочия из-за наличия зарубежных активов и детей за границей. Довыборы в региональный парламент пройдут в Восточном округе Тюмени в сентябре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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