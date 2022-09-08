08 сентября 2022

Источник: депутат ушел из Тюменской облдумы из-за дочерей в Европе

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Комитет областной думы по недропользованию + корпорация развития. Тюмень, сайфитдинов фуат, романов сергей
Депутатские полномочия Сергея Романова (на фото — справа) прекратят 23 сентября Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Сергей Романов решил сдать мандат из-за дочерей, которые живут в Европе. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона.

«У Романова две дочери сейчас находятся во Франции. В случае если он как депутат облдумы попадает под санкции Запада, у дочерей будут проблемы. Это еще одна причина, по которой депутат сдает мандат», — рассказал инсайдер.

В декларации Романова, опубликованной на сайте облдумы, указано, что два его несовершеннолетних ребенка пользуются во Франции квартирой площадью 98 кв. м. Сам депутат владеет недвижимостью в Испании и Таиланде.

По официальной версии, Романов прекращает полномочия депутата по собственному желанию. Другая информация в облдуме не раскрывается. Окончательное решение о сдаче мандата депутаты примут на ближайшем заседании регионального парламента 23 сентября.

Санкции против российских чиновников и депутатов страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения Донбасса.

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Депутат Тюменской областной думы от «Единой России» Сергей Романов решил сдать мандат из-за дочерей, которые живут в Европе. Об этом URA.RU сообщил источник в политической элите региона. «У Романова две дочери сейчас находятся во Франции. В случае если он как депутат облдумы попадает под санкции Запада, у дочерей будут проблемы. Это еще одна причина, по которой депутат сдает мандат», — рассказал инсайдер. В декларации Романова, опубликованной на сайте облдумы, указано, что два его несовершеннолетних ребенка пользуются во Франции квартирой площадью 98 кв. м. Сам депутат владеет недвижимостью в Испании и Таиланде. По официальной версии, Романов прекращает полномочия депутата по собственному желанию. Другая информация в облдуме не раскрывается. Окончательное решение о сдаче мандата депутаты примут на ближайшем заседании регионального парламента 23 сентября. Санкции против российских чиновников и депутатов страны Запада начали вводить после начала спецоперации РФ на Украине. По словам президента России Владимира Путина, ее целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита населения Донбасса.
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