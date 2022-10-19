Американский телеведущий разнес Байдена за его беспокойство об Украине

Ведущий Fox News Карлсон: Байдену следует обратить внимание на внутренние проблемы Штатов

19 октября 2022 в 06:57 Размер текста - 17 +

Такер Карлсон раскритиковал Байдена из-за его слов о долларе и Украине Фото: Patrick Semansky AP/TASS Президент США Джо Байден беспокоится об Украине, когда следовало бы обратить внимание на внутренние проблемы своей страны. С такой критикой выступил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. «„Меня не беспокоит наша экономика, меня беспокоит Украина. Наша экономика чертовски сильна“ (пародирует ведущий слова Байдена. — прим. URA.RU). Правда? Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет. Фондовый рынок стремительно падает», — заявил в эфире журналист. Карлсон подчеркнул, что инфляция в Штатах достигла рекордных показателей в то время, как президент перекладывает ответственность за нее на республиканцев. Ранее в США обвинили Байдена в некомпетентности, что ставит под угрозу успех демократической партии на выборах. Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за решений президента США по Украине. По мнению сенатора-республиканца Рика Скотта, американцы устали от «витающего в мире грез» Байдена. Президента не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Рик Скотт утверждает, что глава США обычно либо не хочет говорить о проблемах, либо винит в них простой народ. В середине октября пользователи соцсетей попросили назначить президентом собаку Байдена, фотографию с которой он недавно опубликовал. По мнению граждан, пес американского лидера справится с экономическим кризисом лучше своего хозяина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент США Джо Байден беспокоится об Украине, когда следовало бы обратить внимание на внутренние проблемы своей страны. С такой критикой выступил ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон. «„Меня не беспокоит наша экономика, меня беспокоит Украина. Наша экономика чертовски сильна“ (пародирует ведущий слова Байдена. — прим. URA.RU). Правда? Вы вообще видели рынки? Ситуация на фондовом рынке беспокоит не только магнатов, от нее зависит и ваш пенсионный счет. Фондовый рынок стремительно падает», — заявил в эфире журналист. Карлсон подчеркнул, что инфляция в Штатах достигла рекордных показателей в то время, как президент перекладывает ответственность за нее на республиканцев. Ранее в США обвинили Байдена в некомпетентности, что ставит под угрозу успех демократической партии на выборах. Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за решений президента США по Украине. По мнению сенатора-республиканца Рика Скотта, американцы устали от «витающего в мире грез» Байдена. Президента не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Рик Скотт утверждает, что глава США обычно либо не хочет говорить о проблемах, либо винит в них простой народ. В середине октября пользователи соцсетей попросили назначить президентом собаку Байдена, фотографию с которой он недавно опубликовал. По мнению граждан, пес американского лидера справится с экономическим кризисом лучше своего хозяина.