Американцы испугались «настоящей» катастрофы из-за решений Байдена по Украине

07 октября 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

Байдена назвали худшим правителем США со времен Первой мировой войны Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Планы американского лидера Джо Байдена по дальнейшей эскалации конфликта на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой». Об этом заявил журналист Майкл Брендан Дохерт в статье для National Review. Публикация вызвала бурную реакцию у читателей издания. По их мнению, нынешнее руководство Штатов стало «худшим» со времен Первой мировой войны. «Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», — прокомментировал публикацию OldSchoolHoosier. Его поддержал Deadhorse, указав на дипломатические «таланты» Байдена. «Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», — написал он. Другие сочли нынешнее руководство США самым худшим со времен Первой мировой войны. «У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», — резюмировал Central_Coaster. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, 28 сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, однако обещанных РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee Украина будет ждать несколько лет. Кроме того, Сенат согласовал новую помощь Киеву размером 12 млрд долларов. Но не все в США одобряют такую помощь. Некоторые считают, что Байден помогает Украине только ради политической выгоды перед выборами. Так, в Германии прогнозировали, что после промежуточных выборов в начале ноября ситуация может измениться. Украина рискует остаться без средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Планы американского лидера Джо Байдена по дальнейшей эскалации конфликта на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой». Об этом заявил журналист Майкл Брендан Дохерт в статье для National Review. Публикация вызвала бурную реакцию у читателей издания. По их мнению, нынешнее руководство Штатов стало «худшим» со времен Первой мировой войны. «Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», — прокомментировал публикацию OldSchoolHoosier. Его поддержал Deadhorse, указав на дипломатические «таланты» Байдена. «Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», — написал он. Другие сочли нынешнее руководство США самым худшим со времен Первой мировой войны. «У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», — резюмировал Central_Coaster. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, 28 сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, однако обещанных РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee Украина будет ждать несколько лет. Кроме того, Сенат согласовал новую помощь Киеву размером 12 млрд долларов. Но не все в США одобряют такую помощь. Некоторые считают, что Байден помогает Украине только ради политической выгоды перед выборами. Так, в Германии прогнозировали, что после промежуточных выборов в начале ноября ситуация может измениться. Украина рискует остаться без средств.