Планы американского лидера Джо Байдена по дальнейшей эскалации конфликта на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой». Об этом заявил журналист Майкл Брендан Дохерт в статье для National Review. Публикация вызвала бурную реакцию у читателей издания. По их мнению, нынешнее руководство Штатов стало «худшим» со времен Первой мировой войны.
«Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», — прокомментировал публикацию OldSchoolHoosier. Его поддержал Deadhorse, указав на дипломатические «таланты» Байдена. «Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», — написал он.
Другие сочли нынешнее руководство США самым худшим со времен Первой мировой войны. «У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», — резюмировал Central_Coaster.
США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, 28 сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, однако обещанных РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee Украина будет ждать несколько лет. Кроме того, Сенат согласовал новую помощь Киеву размером 12 млрд долларов. Но не все в США одобряют такую помощь. Некоторые считают, что Байден помогает Украине только ради политической выгоды перед выборами. Так, в Германии прогнозировали, что после промежуточных выборов в начале ноября ситуация может измениться. Украина рискует остаться без средств.
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Планы американского лидера Джо Байдена по дальнейшей эскалации конфликта на Украине обернутся для США «настоящей катастрофой». Об этом заявил журналист Майкл Брендан Дохерт в статье для National Review. Публикация вызвала бурную реакцию у читателей издания. По их мнению, нынешнее руководство Штатов стало «худшим» со времен Первой мировой войны. «Кризис является громким и ясным свидетельством того, что американцам следует серьезно отнестись к тому, кого они выбирают своим президентом», — прокомментировал публикацию OldSchoolHoosier. Его поддержал Deadhorse, указав на дипломатические «таланты» Байдена. «Защитник наших южных границ? Экономический гений и наш конституционалист и лидер правопорядка? Ага. Я тоже сомневаюсь во всем этом!», — написал он. Другие сочли нынешнее руководство США самым худшим со времен Первой мировой войны. «У нас в Америке есть настоящие идиоты, которые выступают за нападение на Россию», — резюмировал Central_Coaster. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, 28 сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, однако обещанных РСЗО HIMARS и 150 бронированных внедорожников Humvee Украина будет ждать несколько лет. Кроме того, Сенат согласовал новую помощь Киеву размером 12 млрд долларов. Но не все в США одобряют такую помощь. Некоторые считают, что Байден помогает Украине только ради политической выгоды перед выборами. Так, в Германии прогнозировали, что после промежуточных выборов в начале ноября ситуация может измениться. Украина рискует остаться без средств.