Fox News: американцы устали от «витающего в мире грез» Байдена

Fox News: американцы обвинили Байдена в безответственности и ребячестве

16 октября 2022 в 06:28 Размер текста - 17 +

Американцы недовольны тем, как ведет себя Джо Байден Фото: Elizabeth Frantz / Reuters Американцы негативно отзываются о правлении президента США Джо Байдена. О том, почему жители Америки недовольны его политикой, рассказал сенатор-республиканец Рик Скотт. По словам Скотта, американцы «сыты по горло» Джо Байденом, которого не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Рик Скотт утверждает, что глава США обычно либо не хочет говорить о проблемах, либо винит в них простой народ. «Он витает в мире грез. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства. […] Ему никогда не приходилось брать на себя риски», — подчеркнул он. «Люди уже сыты им по горло», — заключил Скотт. Сенатор подчеркнул, что администрация США ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность». Он обвинил Байдена и Демократическую партию в провоцировании высокой инфляции, которая «больно бьет» по жителям США. Ранее телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox New заявил, что президент США неоднократно лгал о своем прошлом во время публичных выступлений. В пример он привел то, что Байден лгал о своем образовании, когда баллотировался на президентский пост 35 лет назад.

Американцы негативно отзываются о правлении президента США Джо Байдена. О том, почему жители Америки недовольны его политикой, рассказал сенатор-республиканец Рик Скотт. По словам Скотта, американцы «сыты по горло» Джо Байденом, которого не волнуют ни цены на бензин и еду, ни преступность в Америке. Рик Скотт утверждает, что глава США обычно либо не хочет говорить о проблемах, либо винит в них простой народ. «Он витает в мире грез. Это человек, у которого нет представления о том, что на самом деле происходит в реальном мире. Это человек, который всю жизнь зависел от правительства. […] Ему никогда не приходилось брать на себя риски», — подчеркнул он. «Люди уже сыты им по горло», — заключил Скотт. Сенатор подчеркнул, что администрация США ведет себя «как ребенок, который не хочет брать на себя ответственность». Он обвинил Байдена и Демократическую партию в провоцировании высокой инфляции, которая «больно бьет» по жителям США. Ранее телеведущий Стюарт Варни в эфире Fox New заявил, что президент США неоднократно лгал о своем прошлом во время публичных выступлений. В пример он привел то, что Байден лгал о своем образовании, когда баллотировался на президентский пост 35 лет назад.