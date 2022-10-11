В Америке обвинили Байдена в некомпетентности

Fox News: демократическая партия проиграет выборы из-за некомпетентности Байдена

12 октября 2022 в 00:04 Размер текста - 17 +

Fox News: республиканцы одержат победу в конгрессе из-за постоянных оговорок Байдена Фото: Patrick Semansky AP/TASS Демократическая партия рискует проиграть выборы в конгресс из-за некомпетентности президента США Джо Байдена. Об этом предупредил вице-президент Targeted Victory Мэтт Горман. «Было невозможно избежать вопросов о компетентности и проницательности Байдена […]. Совершенно нелепо настаивать на том, что Джо Байден является образцом красноречия. Он никогда им не был», — подчеркнул он в эфире Fox News. Американцы уже давно перестали доверять Байдену, так как он, по словам Гормана, только и делает, что ищет во всех проблемах страны крайних, перекладывая на них всю ответственность. Так, например, спикер отметил, что от лидера Америки часто слышны обвинения в сторону президента РФ Владимира Путина в росте цен на бензин и товары в США. «Когда дело касается роста цен на топливо, то во всем виноват Путин, однако в случае снижения цен, президент США сразу же причисляет это к своим заслугам», — подчеркнул он. Ранее Джо Байден убежал от репортеров после их просьб поговорить о Путине. Он побежал по лужайке в сторону ждавшего его вертолета, затем поднялся на борт.

Демократическая партия рискует проиграть выборы в конгресс из-за некомпетентности президента США Джо Байдена. Об этом предупредил вице-президент Targeted Victory Мэтт Горман. «Было невозможно избежать вопросов о компетентности и проницательности Байдена […]. Совершенно нелепо настаивать на том, что Джо Байден является образцом красноречия. Он никогда им не был», — подчеркнул он в эфире Fox News. Американцы уже давно перестали доверять Байдену, так как он, по словам Гормана, только и делает, что ищет во всех проблемах страны крайних, перекладывая на них всю ответственность. Так, например, спикер отметил, что от лидера Америки часто слышны обвинения в сторону президента РФ Владимира Путина в росте цен на бензин и товары в США. «Когда дело касается роста цен на топливо, то во всем виноват Путин, однако в случае снижения цен, президент США сразу же причисляет это к своим заслугам», — подчеркнул он. Ранее Джо Байден убежал от репортеров после их просьб поговорить о Путине. Он побежал по лужайке в сторону ждавшего его вертолета, затем поднялся на борт.