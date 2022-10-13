Американцы предложили кандидатуру собаки на место Джо Байдена

Американцы заявили, что собака Джо Байдена лучше справится с обязанностями президента США, чем он сам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пользователи социальных сетей из США попросили назначить президентом собаку американского главы Джо Байдена, фотографию с которой он недавно опубликовал. Американцы заявили, что пес американского лидера справится с экономическим кризисом лучше своего хозяина.

«Пожалуйста, пусть он будет президентом, он самый компетентный в Белом доме», — написала в Twitter (заблокирован в РФ) американский политик Лаверн Спайсер, передает «Подмосковье сегодня». Пользователь @RedestPill отметил, что, если позволить псу Байдена принимать решения, то хуже точно не станет.

Также американцы пошутили, что пес лучше президента знает, как регулировать рынок и снижать процентную ставку. Пользователи намекнули на отсутствие логики в словах Байдена, заверив, что его пес — «единственный, кто понимает, что ты говоришь».

Ранее в США обвинили Байдена в некомпетентности, что ставит под угрозу успех демократической партии на выборах. Американцы испугались «настоящей катастрофы» из-за решений президента США по Украине.