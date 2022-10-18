Пермский студент получил медаль Жукова

19 октября 2022 в 10:13 Размер текста - 17 +

Пермский студент отличился на военной службе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Студент Чайковской государственной академии физкультуры и спорта (ЧГАФКиС, Пермский край) Александр Агзямов награжден медалью Жукова. Об этом сообщается на сайте вуза. «Студент ЧГАФКиС Агзямов Александр Михайлович награжден медалью Жукова. Ею награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке», — говорится на сайте. О том, участвует ли студент академии в специальной военной операции, в вузе URA.RU уточнить не смогли. Георгий Жуков — советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза. Медаль Жукова учреждена 9 мая 1994 года указом тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина. Глава Чеченской республики Ахмат Кадыров награжден ею дважды. О награждении Александра Агзямова сообщает Чайковская госакадемия физкультуры и спорта Фото: сайт ЧГАКФиС

Студент Чайковской государственной академии физкультуры и спорта (ЧГАФКиС, Пермский край) Александр Агзямов награжден медалью Жукова. Об этом сообщается на сайте вуза. «Студент ЧГАФКиС Агзямов Александр Михайлович награжден медалью Жукова. Ею награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке», — говорится на сайте. О том, участвует ли студент академии в специальной военной операции, в вузе URA.RU уточнить не смогли. Георгий Жуков — советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза. Медаль Жукова учреждена 9 мая 1994 года указом тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина. Глава Чеченской республики Ахмат Кадыров награжден ею дважды.