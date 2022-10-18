18 октября 2022

Пермский студент получил медаль Жукова

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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, армия, кепка, военная форма
Пермский студент отличился на военной службе Фото:

Студент Чайковской государственной академии физкультуры и спорта (ЧГАФКиС, Пермский край) Александр Агзямов награжден медалью Жукова. Об этом сообщается на сайте вуза.

«Студент ЧГАФКиС Агзямов Александр Михайлович награжден медалью Жукова. Ею награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке», — говорится на сайте. О том, участвует ли студент академии в специальной военной операции, в вузе URA.RU уточнить не смогли.

Георгий Жуков — советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза. Медаль Жукова учреждена 9 мая 1994 года указом тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина. Глава Чеченской республики Ахмат Кадыров награжден ею дважды.

О награждении Александра Агзямова сообщает Чайковская госакадемия физкультуры и спорта
Фото:

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Студент Чайковской государственной академии физкультуры и спорта (ЧГАФКиС, Пермский край) Александр Агзямов награжден медалью Жукова. Об этом сообщается на сайте вуза. «Студент ЧГАФКиС Агзямов Александр Михайлович награжден медалью Жукова. Ею награждаются военнослужащие за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях при защите Отечества и государственных интересов РФ, за особые отличия при несении боевой службы, боевого дежурства и при участии в учениях и маневрах, за отличные показатели в боевой подготовке», — говорится на сайте. О том, участвует ли студент академии в специальной военной операции, в вузе URA.RU уточнить не смогли. Георгий Жуков — советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза. Медаль Жукова учреждена 9 мая 1994 года указом тогдашнего президента РФ Бориса Ельцина. Глава Чеченской республики Ахмат Кадыров награжден ею дважды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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