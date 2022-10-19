Курганский оборонный завод проиграл суд концерну из группы Ростеха

20 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский машзавод возместит ущерб концерну из группы Ростеха Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский арбитражный суд удовлетворил иск концерна «Созвездие», входящего в «Объединенную приборостроительную корпорацию» «Ростеха», к ПАО «Курганский машиностроительный завод». С курганского завода, выполняющего гособоронзаказ, коллеги из Воронежа требовали почти 950 тысяч рублей. Информация появилась на сайте Курганского арбитражного суда. «Оценив в совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 946 366 руб. обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме», — говорится в решении суда. Претензии воронежского предприятия к курганскому машзаводу появились после возврата оборудования, бывшего во временном пользовании. Концерн «Созвездие», занимающийся приборостроением для оборонных нужд страны, в 2018 году предоставлял КМЗ оборудование для временных нужд. Спустя четыре года курганцы вернули имущество, но не в полном объеме. Владельцам оборудования пояснили, что некоторые части были утеряны. КМЗ была выслана претензия о возмещении ущерба в размере 946 366 руб. «Ответчик претензию оставил без удовлетворения, денежные средства на счет истца не перечислил», — сказано в материалах дела. Суд отклонил доводы ответчика о том, что расчет был составлен неверно. Поскольку пользователь оборудования должен был вернуть имущество в надлежащем виде и не предоставил свой вариант расчета ущерба, было решено удовлетворить иск заявителя. Также ПАО «Курганский машиностроительный завод» придется возместить судебные расходы на уплату госпошлины в размере 21 927 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном предприятии изменили режим работы. Представители КМЗ объяснили изменения в графике работы появлением большого количества контрактов с оборонными предприятиями страны.

Курганский арбитражный суд удовлетворил иск концерна «Созвездие», входящего в «Объединенную приборостроительную корпорацию» «Ростеха», к ПАО «Курганский машиностроительный завод». С курганского завода, выполняющего гособоронзаказ, коллеги из Воронежа требовали почти 950 тысяч рублей. Информация появилась на сайте Курганского арбитражного суда. «Оценив в совокупности (статья 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации) представленные в материалы дела доказательства, суд приходит к выводу о том, что требования истца о взыскании с ответчика задолженности в размере 946 366 руб. обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме», — говорится в решении суда. Претензии воронежского предприятия к курганскому машзаводу появились после возврата оборудования, бывшего во временном пользовании. Концерн «Созвездие», занимающийся приборостроением для оборонных нужд страны, в 2018 году предоставлял КМЗ оборудование для временных нужд. Спустя четыре года курганцы вернули имущество, но не в полном объеме. Владельцам оборудования пояснили, что некоторые части были утеряны. КМЗ была выслана претензия о возмещении ущерба в размере 946 366 руб. «Ответчик претензию оставил без удовлетворения, денежные средства на счет истца не перечислил», — сказано в материалах дела. Суд отклонил доводы ответчика о том, что расчет был составлен неверно. Поскольку пользователь оборудования должен был вернуть имущество в надлежащем виде и не предоставил свой вариант расчета ущерба, было решено удовлетворить иск заявителя. Также ПАО «Курганский машиностроительный завод» придется возместить судебные расходы на уплату госпошлины в размере 21 927 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на курганском оборонном предприятии изменили режим работы. Представители КМЗ объяснили изменения в графике работы появлением большого количества контрактов с оборонными предприятиями страны.