Из-за госзаказа курганский военный завод изменит режим работы

18 августа 2022 в 16:48 Размер текста - 17 +

На оборонном заводе Кургана из-за заказа Минобороны меняют график работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганский машиностроительный завод (КМЗ) перейдет на многосменный режим работы из-за необходимости выполнять гособоронзаказ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «На форуме „Армия-2022“ Минобороны РФ заключило масштабные контракты с оборонными предприятиями России. „Курганмашзаводу“, как единственному в стране производителю боевых легкобронированных машин, также предстоит выполнение производственной программы гособоронзаказа. Чтобы обеспечить ее безусловное исполнение, на предприятии создается оперативный штаб, организуется многосменный режим работы», — сообщили в пресс-службе КМЗ. На предприятии также не исключают пересмотр графика отпусков. Родственники некоторых работников сообщали, что на заводе планируют ввести шестидневную рабочую неделю. «Те, кто работает в первую смену теперь будут трудиться по 12 часов в день. Также придется работать и по субботам. Такой режим будет целый год», — рассказали инсайдеры. На предприятии «Курганмашзавода» заявили, что данная информация не соответствует действительности. «Приказа о шестидневке нет. Это слухи», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что КМЗ модернизирует БМП-3 после боевого применения в ходе спецоперации на Украине. На боевых машинах пехоты установят дополнительный комплекс защиты — решетки и бронеэкраны. Также в течение трех лет оборонный завод планирует запустить серийное производство новейшей БМП «Манул». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) перейдет на многосменный режим работы из-за необходимости выполнять гособоронзаказ. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе предприятия. «На форуме „Армия-2022“ Минобороны РФ заключило масштабные контракты с оборонными предприятиями России. „Курганмашзаводу“, как единственному в стране производителю боевых легкобронированных машин, также предстоит выполнение производственной программы гособоронзаказа. Чтобы обеспечить ее безусловное исполнение, на предприятии создается оперативный штаб, организуется многосменный режим работы», — сообщили в пресс-службе КМЗ. На предприятии также не исключают пересмотр графика отпусков. Родственники некоторых работников сообщали, что на заводе планируют ввести шестидневную рабочую неделю. «Те, кто работает в первую смену теперь будут трудиться по 12 часов в день. Также придется работать и по субботам. Такой режим будет целый год», — рассказали инсайдеры. На предприятии «Курганмашзавода» заявили, что данная информация не соответствует действительности. «Приказа о шестидневке нет. Это слухи», — ответили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало, что КМЗ модернизирует БМП-3 после боевого применения в ходе спецоперации на Украине. На боевых машинах пехоты установят дополнительный комплекс защиты — решетки и бронеэкраны. Также в течение трех лет оборонный завод планирует запустить серийное производство новейшей БМП «Манул».