В Челябинске в старинном здании появятся офисы

19 октября 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Жуткий элеватор превратят в деловой центр Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заброшенный зерновой элеватор государственного банка, расположенный в центре Челябинска, превратят в общественно-деловую зону. Об этом 19 октября сообщил глава Советского района Владислав Макаров. «Элеватор, как памятник регионального культурного наследия, мы не только сохраним, но и приведем в порядок. В ближайшее время будет определен подрядчик и все увидят концепцию изменений. Там будет общественно-деловая зона и нежилые помещения», — рассказал Макаров в эфире «Большой редакции» «Гранада ТВ». Макаров отметил, что место, на котором расположен старый элеватор — золотое. Это центр города с выходом на парковою зону и большим трафиком людей. Рядом с элеватором находятся городская и районная администрации. По словам главы, сегодня у районной администрации, благодаря изменениям в законе и механизму «Комплексного развития территорий», появилась возможность приступить к реконструкции заброшенного элеватора. «Раньше мы не могли заниматься элеватором, поскольку после приватизации в 90-е годы у здания появилось более 50 собственников. И они за все это время так и не смогли договориться между собой, как облагораживать и приводить в порядок элеватор и его территорию. Многие из них впоследствии покинули Челябинск и связь с ними утрачена», — сообщил глава района. Старый элеватор находится около городского сада имени Пушкина. В 2014 году он попал на вторую строчку топ-7 самых жутких зданий России международного рейтинга. Возводить его начали перед революцией по инициативе Госбанка Российской империи. Зерно там хранили и мололи до конца 1990-х, а потом, по причине устаревания, закрыли. Застройка складских территорий у заброшенного элеватора станет самым крупным проектом в Челябинске в 2022 году в рамках нового закона «Комплексное развитие территорий». Планируется, что возле элеватора появится новый микрорайон с инфраструктурой и прогулочной зоной.

Заброшенный зерновой элеватор государственного банка, расположенный в центре Челябинска, превратят в общественно-деловую зону. Об этом 19 октября сообщил глава Советского района Владислав Макаров. «Элеватор, как памятник регионального культурного наследия, мы не только сохраним, но и приведем в порядок. В ближайшее время будет определен подрядчик и все увидят концепцию изменений. Там будет общественно-деловая зона и нежилые помещения», — рассказал Макаров в эфире «Большой редакции» «Гранада ТВ». Макаров отметил, что место, на котором расположен старый элеватор — золотое. Это центр города с выходом на парковою зону и большим трафиком людей. Рядом с элеватором находятся городская и районная администрации. По словам главы, сегодня у районной администрации, благодаря изменениям в законе и механизму «Комплексного развития территорий», появилась возможность приступить к реконструкции заброшенного элеватора. «Раньше мы не могли заниматься элеватором, поскольку после приватизации в 90-е годы у здания появилось более 50 собственников. И они за все это время так и не смогли договориться между собой, как облагораживать и приводить в порядок элеватор и его территорию. Многие из них впоследствии покинули Челябинск и связь с ними утрачена», — сообщил глава района. Старый элеватор находится около городского сада имени Пушкина. В 2014 году он попал на вторую строчку топ-7 самых жутких зданий России международного рейтинга. Возводить его начали перед революцией по инициативе Госбанка Российской империи. Зерно там хранили и мололи до конца 1990-х, а потом, по причине устаревания, закрыли. Застройка складских территорий у заброшенного элеватора станет самым крупным проектом в Челябинске в 2022 году в рамках нового закона «Комплексное развитие территорий». Планируется, что возле элеватора появится новый микрорайон с инфраструктурой и прогулочной зоной.