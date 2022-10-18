18 октября 2022

В Челябинске в старинном здании появятся офисы

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинск, разное. Челябинск., элеватор
Жуткий элеватор превратят в деловой центр Фото:

Заброшенный зерновой элеватор государственного банка, расположенный в центре Челябинска, превратят в общественно-деловую зону. Об этом 19 октября сообщил глава Советского района Владислав Макаров.

«Элеватор, как памятник регионального культурного наследия, мы не только сохраним, но и приведем в порядок. В ближайшее время будет определен подрядчик и все увидят концепцию изменений. Там будет общественно-деловая зона и нежилые помещения», — рассказал Макаров в эфире «Большой редакции» «Гранада ТВ».

Макаров отметил, что место, на котором расположен старый элеватор — золотое. Это центр города с выходом на парковою зону и большим трафиком людей. Рядом с элеватором находятся городская и районная администрации. По словам главы, сегодня у районной администрации, благодаря изменениям в законе и механизму «Комплексного развития территорий», появилась возможность приступить к реконструкции заброшенного элеватора.

«Раньше мы не могли заниматься элеватором, поскольку после приватизации в 90-е годы у здания появилось более 50 собственников. И они за все это время так и не смогли договориться между собой, как облагораживать и приводить в порядок элеватор и его территорию. Многие из них впоследствии покинули Челябинск и связь с ними утрачена», — сообщил глава района.

Старый элеватор находится около городского сада имени Пушкина. В 2014 году он попал на вторую строчку топ-7 самых жутких зданий России международного рейтинга. Возводить его начали перед революцией по инициативе Госбанка Российской империи. Зерно там хранили и мололи до конца 1990-х, а потом, по причине устаревания, закрыли.

Застройка складских территорий у заброшенного элеватора станет самым крупным проектом в Челябинске в 2022 году в рамках нового закона «Комплексное развитие территорий». Планируется, что возле элеватора появится новый микрорайон с инфраструктурой и прогулочной зоной.

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Заброшенный зерновой элеватор государственного банка, расположенный в центре Челябинска, превратят в общественно-деловую зону. Об этом 19 октября сообщил глава Советского района Владислав Макаров. «Элеватор, как памятник регионального культурного наследия, мы не только сохраним, но и приведем в порядок. В ближайшее время будет определен подрядчик и все увидят концепцию изменений. Там будет общественно-деловая зона и нежилые помещения», — рассказал Макаров в эфире «Большой редакции» «Гранада ТВ». Макаров отметил, что место, на котором расположен старый элеватор — золотое. Это центр города с выходом на парковою зону и большим трафиком людей. Рядом с элеватором находятся городская и районная администрации. По словам главы, сегодня у районной администрации, благодаря изменениям в законе и механизму «Комплексного развития территорий», появилась возможность приступить к реконструкции заброшенного элеватора. «Раньше мы не могли заниматься элеватором, поскольку после приватизации в 90-е годы у здания появилось более 50 собственников. И они за все это время так и не смогли договориться между собой, как облагораживать и приводить в порядок элеватор и его территорию. Многие из них впоследствии покинули Челябинск и связь с ними утрачена», — сообщил глава района. Старый элеватор находится около городского сада имени Пушкина. В 2014 году он попал на вторую строчку топ-7 самых жутких зданий России международного рейтинга. Возводить его начали перед революцией по инициативе Госбанка Российской империи. Зерно там хранили и мололи до конца 1990-х, а потом, по причине устаревания, закрыли. Застройка складских территорий у заброшенного элеватора станет самым крупным проектом в Челябинске в 2022 году в рамках нового закона «Комплексное развитие территорий». Планируется, что возле элеватора появится новый микрорайон с инфраструктурой и прогулочной зоной.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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