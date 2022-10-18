Жители ХМАО похитили человека ради десяти тысяч рублей

19 октября 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Похитители могут лишиться свободы на пять лет Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летних жителей, которые похитили своего знакомого и вымогали у него 10 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в следственном комитете России по ХМАО. «Подозреваемые, действуя по предварительному сговору, с целью оказания давления на 28-летнего знакомого и последующего незаконного обогащения, с силой посадили мужчину в автомобиль и удерживали несколько часов перевозя по городу и за его пределами», — сообщили в следственном комитете. В СК также добавили корреспонденту агентства, что похитители требовали от мужчины десять тысяч рублей. Когда потерпевший отдал вымогателям необходимую сумму, его отпустили. Изучаются обстоятельства давления на потерпевшего. Отягчающими обстоятельствами, считают следователи, могут стать факты избиения потерпевшего. Пока расследование идет по статье, предусматривающей ответственность за похищение человека.



Ранее URA.RU сообщало, что троих жителей Нижневартовска осудят по обвинению в похищении и избиении человека. Для конспирации злоумышленники действовали под видом силовиков. Один из обвиняемых был одет в экипировку военно-тактической игры «Страйкбол», включающую каску и бронежилет.

В Нижневартовском районе возбуждено уголовное дело в отношении 21-летних жителей, которые похитили своего знакомого и вымогали у него 10 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в следственном комитете России по ХМАО. «Подозреваемые, действуя по предварительному сговору, с целью оказания давления на 28-летнего знакомого и последующего незаконного обогащения, с силой посадили мужчину в автомобиль и удерживали несколько часов перевозя по городу и за его пределами», — сообщили в следственном комитете. В СК также добавили корреспонденту агентства, что похитители требовали от мужчины десять тысяч рублей. Когда потерпевший отдал вымогателям необходимую сумму, его отпустили. Изучаются обстоятельства давления на потерпевшего. Отягчающими обстоятельствами, считают следователи, могут стать факты избиения потерпевшего. Пока расследование идет по статье, предусматривающей ответственность за похищение человека. Ранее URA.RU сообщало, что троих жителей Нижневартовска осудят по обвинению в похищении и избиении человека. Для конспирации злоумышленники действовали под видом силовиков. Один из обвиняемых был одет в экипировку военно-тактической игры «Страйкбол», включающую каску и бронежилет.