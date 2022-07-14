14 июля 2022
13 июля 2022

В ХМАО осудят жителей, похитивших человека под видом силовиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор главарю преступной группы Дмитрию Романову. Курган, арест, преступник, судебное заседание, задержанный, арестант
Злоумышленники похитили человека, вывезли его в лес и избили Фото:

Троих жителей Нижневартовска осудят по обвинению в похищении и избиении человека. Для конспирации злоумышленники действовали под видом силовиков. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО.

«В целях сокрытия своих преступных действий обвиняемые, один из которых был одет в экипировку военно-тактической игры „Страйкбол“, включающую каску и бронежилет, представились соседям и потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов. Затем потерпевшего посадили в автомобиль и перевезли в лесной массив за пределами города. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения ведомства.

По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего палками и бросили в лесу. Он смог выбраться только на утро следующего дня. Преступников обвиняют в похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова осудят за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями.

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Троих жителей Нижневартовска осудят по обвинению в похищении и избиении человека. Для конспирации злоумышленники действовали под видом силовиков. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО. «В целях сокрытия своих преступных действий обвиняемые, один из которых был одет в экипировку военно-тактической игры „Страйкбол“, включающую каску и бронежилет, представились соседям и потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов. Затем потерпевшего посадили в автомобиль и перевезли в лесной массив за пределами города. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения ведомства. По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего палками и бросили в лесу. Он смог выбраться только на утро следующего дня. Преступников обвиняют в похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова осудят за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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