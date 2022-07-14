В ХМАО осудят жителей, похитивших человека под видом силовиков

15 июля 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

Злоумышленники похитили человека, вывезли его в лес и избили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Троих жителей Нижневартовска осудят по обвинению в похищении и избиении человека. Для конспирации злоумышленники действовали под видом силовиков. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО. «В целях сокрытия своих преступных действий обвиняемые, один из которых был одет в экипировку военно-тактической игры „Страйкбол“, включающую каску и бронежилет, представились соседям и потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов. Затем потерпевшего посадили в автомобиль и перевезли в лесной массив за пределами города. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения ведомства. По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего палками и бросили в лесу. Он смог выбраться только на утро следующего дня. Преступников обвиняют в похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова осудят за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Троих жителей Нижневартовска осудят по обвинению в похищении и избиении человека. Для конспирации злоумышленники действовали под видом силовиков. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО. «В целях сокрытия своих преступных действий обвиняемые, один из которых был одет в экипировку военно-тактической игры „Страйкбол“, включающую каску и бронежилет, представились соседям и потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов. Затем потерпевшего посадили в автомобиль и перевезли в лесной массив за пределами города. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения ведомства. По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего палками и бросили в лесу. Он смог выбраться только на утро следующего дня. Преступников обвиняют в похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова осудят за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями.