В ХМАО осудят жителей, похитивших человека под видом силовиков

Троих жителей Нижневартовска осудят по обвинению в похищении и избиении человека. Для конспирации злоумышленники действовали под видом силовиков. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО.
«В целях сокрытия своих преступных действий обвиняемые, один из которых был одет в экипировку военно-тактической игры „Страйкбол“, включающую каску и бронежилет, представились соседям и потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов. Затем потерпевшего посадили в автомобиль и перевезли в лесной массив за пределами города. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения ведомства.
По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего палками и бросили в лесу. Он смог выбраться только на утро следующего дня. Преступников обвиняют в похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова осудят за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями.
Троих жителей Нижневартовска осудят по обвинению в похищении и избиении человека. Для конспирации злоумышленники действовали под видом силовиков. Об этом URA.RU сообщили в СК России по ХМАО. «В целях сокрытия своих преступных действий обвиняемые, один из которых был одет в экипировку военно-тактической игры „Страйкбол“, включающую каску и бронежилет, представились соседям и потерпевшему сотрудниками правоохранительных органов. Затем потерпевшего посадили в автомобиль и перевезли в лесной массив за пределами города. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — следует из сообщения ведомства. По версии следствия, злоумышленники избили потерпевшего палками и бросили в лесу. Он смог выбраться только на утро следующего дня. Преступников обвиняют в похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО 30-летнего следователя из Сургута Ивана Пирожкова осудят за неоднократное похищение человека. По версии следствия, мужчина, будучи сотрудником местного отдела полиции, пытался повлиять на расследование дела о злоупотреблении им полномочиями.