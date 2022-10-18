Мобилизованный блогер из ХМАО рассказал, что не стоит брать в учебку

Блогер Крецул из ХМАО посоветовал мобилизованным не брать в учебку лишние вещи

19 октября 2022 в 19:54 Размер текста - 17 +

Блогер из Покачей посоветовал мобилизованным ехать в учебные центры налегке Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул составил список ненужных вещей, которые, по его мнению, будут только мешать на полигоне. В своем блоге «Это Крецул» в социальной сети «Вконтакте» Алексей предложил оставить все, что кажется полезным, дома, а ближе к отправке в зону СВО попросить близких переслать вещи. «Не тащите с собой тонну барахла, вы будете часто его переносить, вам это не понравится, польза этого барахла под вопросом. Все, что вам может казаться полезным, [но не входит в список рекомендованного] собираем, но не берем. Все, что может вам понадобиться в зоне СВО сверх того, что взяли вы, определите, исходя из должности, на которую будете назначены, и задач, которые лягут на ваше подразделение. Как определитесь, попросите близкого человека выслать вам вещи», — уточнил блогер. Крецул добавил, что нужное проще купить по месту нахождения во время обучения или заказать на маркетплейсах. «Базовую форму вам дадут, будут принуждать к ее ношению. Неудобны только штатные берцы», — уточнил блогер. Брать смартфон в учебку, по его словам, не возбраняется и никто не запрещает им пользоваться. Определиться, отправлять его домой с гражданскими вещами или брать с собой, можно будет при отправке в зону СВО. Напоследок Крецул рекомендовал «оставить дома малодушие и крысятничество». Ранее URA.RU писало об обещании губернатора ХМАО Натальи Комаровой решить вопрос с баней в учебном гарнизоне Елани. Предложение поставить мобильный банный комплекс внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов на заседании призывной комиссии по мобилизации. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Мобилизованный блогер из Покачей (ХМАО) Алексей Крецул составил список ненужных вещей, которые, по его мнению, будут только мешать на полигоне. В своем блоге «Это Крецул» в социальной сети «Вконтакте» Алексей предложил оставить все, что кажется полезным, дома, а ближе к отправке в зону СВО попросить близких переслать вещи. «Не тащите с собой тонну барахла, вы будете часто его переносить, вам это не понравится, польза этого барахла под вопросом. Все, что вам может казаться полезным, [но не входит в список рекомендованного] собираем, но не берем. Все, что может вам понадобиться в зоне СВО сверх того, что взяли вы, определите, исходя из должности, на которую будете назначены, и задач, которые лягут на ваше подразделение. Как определитесь, попросите близкого человека выслать вам вещи», — уточнил блогер. Крецул добавил, что нужное проще купить по месту нахождения во время обучения или заказать на маркетплейсах. «Базовую форму вам дадут, будут принуждать к ее ношению. Неудобны только штатные берцы», — уточнил блогер. Брать смартфон в учебку, по его словам, не возбраняется и никто не запрещает им пользоваться. Определиться, отправлять его домой с гражданскими вещами или брать с собой, можно будет при отправке в зону СВО. Напоследок Крецул рекомендовал «оставить дома малодушие и крысятничество». Ранее URA.RU писало об обещании губернатора ХМАО Натальи Комаровой решить вопрос с баней в учебном гарнизоне Елани. Предложение поставить мобильный банный комплекс внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов на заседании призывной комиссии по мобилизации. Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября. Министерство обороны сообщило, что готовится призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.