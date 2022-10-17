Губернатор ХМАО пообещала мобилизованным решить вопрос с баней и саперными лопатами

18 октября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Югорчанам смогут предоставить мобильный банный комплекс Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Губернатор ХМАО Наталья Комарова решает вопрос с предоставлением мобильной бани и саперных лопаток для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Об этом URA.RU узнало из открытого заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «По саперным лопатам тоже знаю. Занимаемся уже и даже есть общественная организация, которая начала комплектовать такое оборудование. И по горячей воде (имеется ввиду возможность помыться с горячей водой — прим. URA.RU), это самое лучшее решение, которое я видела у вас в лагере, в Мариуполе? (имеется ввиду мобильный банный комплекс гуманитарного корпуса Югры в Мариуполе — прим. URA.RU) Тогда системно это решаем, чтобы было понятно, сколько нужно», — сказала Комарова.



Предложение о мобильном банном комплексе и саперных лопатках для мобилизованных югорчан внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов, который вместе с другими общественниками находится в учебном центре, чтобы узнать обстановку и попробовать решить возникшие вопросы. Мобильный банный комплекс нужен югорчанам для того, чтобы они могли помыться с горячей водой и взять его с собой на передовую. Хорошие саперные лопатки необходимы для повышения безопасности в боевых условиях.



Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО попросили нанять инструкторов для мобилизованных югорчан. Чтобы повысить боеспособность и выживаемость подразделения, в котором обучаются мобилизованные жители ХМАО. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова решает вопрос с предоставлением мобильной бани и саперных лопаток для мобилизованных югорчан, которые сейчас находятся в учебном центре Елани. Об этом URA.RU узнало из открытого заседания мобилизационной комиссии, трансляция которого велась в официальном аккаунте губернатора в соцсети «ВКонтакте». «По саперным лопатам тоже знаю. Занимаемся уже и даже есть общественная организация, которая начала комплектовать такое оборудование. И по горячей воде (имеется ввиду возможность помыться с горячей водой — прим. URA.RU), это самое лучшее решение, которое я видела у вас в лагере, в Мариуполе? (имеется ввиду мобильный банный комплекс гуманитарного корпуса Югры в Мариуполе — прим. URA.RU) Тогда системно это решаем, чтобы было понятно, сколько нужно», — сказала Комарова. Предложение о мобильном банном комплексе и саперных лопатках для мобилизованных югорчан внес руководитель гуманитарного добровольческого корпуса Югры Эдуард Логинов, который вместе с другими общественниками находится в учебном центре, чтобы узнать обстановку и попробовать решить возникшие вопросы. Мобильный банный комплекс нужен югорчанам для того, чтобы они могли помыться с горячей водой и взять его с собой на передовую. Хорошие саперные лопатки необходимы для повышения безопасности в боевых условиях. Ранее URA.RU сообщало, что губернатора ХМАО попросили нанять инструкторов для мобилизованных югорчан. Чтобы повысить боеспособность и выживаемость подразделения, в котором обучаются мобилизованные жители ХМАО. В России частичную мобилизацию 21 сентября объявил президент Владимир Путин. Министерство обороны планирует призвать на военную службу 300 тысяч резервистов с подходящей воинской специальностью для участия в спецоперации на территории Украины.