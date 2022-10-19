Полпред Якушев допустил переселение жителей Херсона в регионы УрФО

19 октября 2022 в 14:14 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Якушева, регионы УрФО способны разместить переселенцев из Херсона Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Регионы Урала смогут принять жителей Херсонской области, желающих переехать в другие территории России по специальной жилищной программе. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на строительном форуме TechnoBuild 100+ в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Возможности такие [у регионов УрФО] есть. Технически мы эти вопросы отрабатываем. Что касается непосредственно цифр, я думаю, в ближайшее время у нас уже будет четкая конкретика об этих емкостях [жилья для переселенцев] и какое количество людей мы можем принять», — поделился Якушев. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что желающие переехать из Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки жилья в России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Украина ежедневно обстреливает регион после того, как Россия признала его своим субъектом. Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. За присоединение региона проголосовали 87,05% избирателей. Также субъектами РФ стали Запорожская область, ДНР и ЛНР.

Регионы Урала смогут принять жителей Херсонской области, желающих переехать в другие территории России по специальной жилищной программе. Об этом заявил полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев на строительном форуме TechnoBuild 100+ в Екатеринбурге, передает корреспондент URA.RU. «Возможности такие [у регионов УрФО] есть. Технически мы эти вопросы отрабатываем. Что касается непосредственно цифр, я думаю, в ближайшее время у нас уже будет четкая конкретика об этих емкостях [жилья для переселенцев] и какое количество людей мы можем принять», — поделился Якушев. Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что желающие переехать из Херсонской области могут получить жилищные сертификаты для покупки жилья в России. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей области. Украина ежедневно обстреливает регион после того, как Россия признала его своим субъектом. Херсонская область вошла в состав Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего с 23 по 27 сентября. За присоединение региона проголосовали 87,05% избирателей. Также субъектами РФ стали Запорожская область, ДНР и ЛНР.