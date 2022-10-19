Украина перешла в наступление в Херсонской области Власти Херсонской области: ВСУ перешли в наступление в районе Новой Каменки 19 октября 2022 в 14:39 Размер текста - 17 + Власти Херсона отметили, что в наступлении участвуют два батальона пехоты, БПЛА и байрактар Фото: Михаил Калянов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. «Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление», — сообщил Стремоусов в своем telegram-канале. Глава области уточнил, что в наступлении участвуют два батальона пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады. Также замечено большое количество БПЛА и разведывательный байрактар. Вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. «Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление», — сообщил Стремоусов в своем telegram-канале. Глава области уточнил, что в наступлении участвуют два батальона пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады. Также замечено большое количество БПЛА и разведывательный байрактар. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям