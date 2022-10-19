Украина перешла в наступление в Херсонской области

Власти Херсона отметили, что в наступлении участвуют два батальона пехоты, БПЛА и байрактар
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.
«Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление», — сообщил Стремоусов в своем telegram-канале.
Глава области уточнил, что в наступлении участвуют два батальона пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады. Также замечено большое количество БПЛА и разведывательный байрактар.
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