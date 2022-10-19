Украина перешла в наступление в Херсонской области

Власти Херсонской области: ВСУ перешли в наступление в районе Новой Каменки
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, танк, военные сборы, вооруженные силы, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Власти Херсона отметили, что в наступлении участвуют два батальона пехоты, БПЛА и байрактар Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

«Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление», — сообщил Стремоусов в своем telegram-канале.

Глава области уточнил, что в наступлении участвуют два батальона пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады. Также замечено большое количество БПЛА и разведывательный байрактар.

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Вооруженные силы Украины перешли в наступление в районе Новой Каменки (Херсонская область). Об этом сообщил замглавы региона Кирилл Стремоусов. «Укронацисты перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области. После артиллерийской подготовки группировка перешла в наступление», — сообщил Стремоусов в своем telegram-канале. Глава области уточнил, что в наступлении участвуют два батальона пехоты 128-й горно-штурмовой и танковый батальон 17-й бригады. Также замечено большое количество БПЛА и разведывательный байрактар.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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