Фирму депутата челябинского заксобрания оштрафовали за взятки

Компания «Дорстройгрупп», контролируемая семьей депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна, выплатила 2 млн рублей штрафа за коррупцию. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.
«За передачу незаконного вознаграждения в интересах юридического лица ООО „Дорстройгрупп“ привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 2 млн рублей. Назначенные судом штрафы оплачены ООО „Дорстройгрупп“ в полном объеме. Уголовное дело в отношении взяткодателя и получателей взятки в настоящее время рассматривается судом», — пояснили URA.RU в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.
По данным следствия, директор фирмы передал сотрудникам ФКУ «Росдортехнология» в качестве взятки два ноутбука стоимостью 185 тыс. рублей. Также он передал должностным лицам федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Федерального дорожного агентства» полумиллионную взятку за принятие и оплату фактически не выполненных работ по госконтрактам по ремонту и реконструкции федеральных трасс в Челябинской области.
Всего в уголовном деле о взятках в дорожной отрасли пять фигурантов: Арман Аракелян, а также работники Упрдор «Южный Урал» и свердловского подразделения ФКУ «Росавтодор» Руслан Касимов, Дмитрий Киселев, Станислав Палкин и Андрей Хорошилов. Троим, в том числе Аракеляну, предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Двум — по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Все, кроме Аракеляна, обвиняются также по ст. 286 УК РФ, то есть в превышении должностных полномочий.
Обыски в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал» прошли в начале 2021 года. Затем сотрудники ФСБ задержали депутата ЗСО, в то время также директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. До приговора суда имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн рублей находится под арестом.
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