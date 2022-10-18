Фирму депутата челябинского заксобрания оштрафовали за взятки

19 октября 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

За две взятки ООО «Дорстройгрупп» заплатит 2 млн рублей штрафа Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компания «Дорстройгрупп», контролируемая семьей депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна, выплатила 2 млн рублей штрафа за коррупцию. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона. «За передачу незаконного вознаграждения в интересах юридического лица ООО „Дорстройгрупп“ привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 2 млн рублей. Назначенные судом штрафы оплачены ООО „Дорстройгрупп“ в полном объеме. Уголовное дело в отношении взяткодателя и получателей взятки в настоящее время рассматривается судом», — пояснили URA.RU в пресс-центре прокуратуры Челябинской области. По данным следствия, директор фирмы передал сотрудникам ФКУ «Росдортехнология» в качестве взятки два ноутбука стоимостью 185 тыс. рублей. Также он передал должностным лицам федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Федерального дорожного агентства» полумиллионную взятку за принятие и оплату фактически не выполненных работ по госконтрактам по ремонту и реконструкции федеральных трасс в Челябинской области. Всего в уголовном деле о взятках в дорожной отрасли пять фигурантов: Арман Аракелян, а также работники Упрдор «Южный Урал» и свердловского подразделения ФКУ «Росавтодор» Руслан Касимов, Дмитрий Киселев, Станислав Палкин и Андрей Хорошилов. Троим, в том числе Аракеляну, предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Двум — по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Все, кроме Аракеляна, обвиняются также по ст. 286 УК РФ, то есть в превышении должностных полномочий. Обыски в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал» прошли в начале 2021 года. Затем сотрудники ФСБ задержали депутата ЗСО, в то время также директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. До приговора суда имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн рублей находится под арестом.

Компания «Дорстройгрупп», контролируемая семьей депутата заксобрания Челябинской области Армана Аракеляна, выплатила 2 млн рублей штрафа за коррупцию. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона. «За передачу незаконного вознаграждения в интересах юридического лица ООО „Дорстройгрупп“ привлечено к административной ответственности в виде штрафов на сумму 2 млн рублей. Назначенные судом штрафы оплачены ООО „Дорстройгрупп“ в полном объеме. Уголовное дело в отношении взяткодателя и получателей взятки в настоящее время рассматривается судом», — пояснили URA.RU в пресс-центре прокуратуры Челябинской области. По данным следствия, директор фирмы передал сотрудникам ФКУ «Росдортехнология» в качестве взятки два ноутбука стоимостью 185 тыс. рублей. Также он передал должностным лицам федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог „Южный Урал“ Федерального дорожного агентства» полумиллионную взятку за принятие и оплату фактически не выполненных работ по госконтрактам по ремонту и реконструкции федеральных трасс в Челябинской области. Всего в уголовном деле о взятках в дорожной отрасли пять фигурантов: Арман Аракелян, а также работники Упрдор «Южный Урал» и свердловского подразделения ФКУ «Росавтодор» Руслан Касимов, Дмитрий Киселев, Станислав Палкин и Андрей Хорошилов. Троим, в том числе Аракеляну, предъявлено обвинение по ст. 291 УК РФ (дача взятки). Двум — по ст. 290 УК РФ (получение взятки). Все, кроме Аракеляна, обвиняются также по ст. 286 УК РФ, то есть в превышении должностных полномочий. Обыски в Управлении федеральных автодорог «Южный Урал» прошли в начале 2021 года. Затем сотрудники ФСБ задержали депутата ЗСО, в то время также директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. До приговора суда имущество обвиняемых стоимостью почти 50 млн рублей находится под арестом.