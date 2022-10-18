В курганском СУ СК по поручению Бастрыкина открыли горячую линию

Сотрудники СУ СК РФ по Курганской области начинают прием обращений по телефону от участников спецоперации, а также членов их семей. Телефонную линию открыли по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Информация появилась на сайте курганского следственного управления.
«В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области создана горячая линия «Для участников специальной военной операции и членов их семей», — сообщили в пресс-службе управления. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ.
Горячая линия будет принимать обращения круглосуточно. Рассказать о проблемах участникам военных действий предлагают по номеру телефона 8-919-560-18-63.
Ранее URA.RU сообщало, что в курганской прокуратуре открыли горячую линию. В ведомстве ждут обращений граждан, которые могут пожаловаться на невыполнение законодательства при проведении частичной мобилизации.
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