В Перми на фестиваль соберутся маги и шаманы

На фестивале карты покажут судьбу каждого Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Перми состоится фестиваль магии, на который соберутся мастера Таро, эзотерики и шаманы, в том числе из Перу. На слет они приглашают всех желающих, которые хотят познакомиться с этим направлением и получить консультации.

«Найди ответы о себе, о предназначении, о причинах проблем, получи подсказки о будущем, раскрой свой дар и магические силы, зарядись энергией для прорыва», — предлагают организаторы на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Они утверждают, что это уникальное мероприятие, так как «нигде в России не соединялось столько направлений в одном месте».

Фестиваль пройдет с 28 по 30 октября. Подробную информацию можно узнать на странице «Фестиваль магии в Перми» в соцсети «ВКонтакте».