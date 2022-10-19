В Перми на фестиваль соберутся маги и шаманы

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Гадалка и ее карты. Екатеринбург, карты, гадание, будущее, магия, астрал
На фестивале карты покажут судьбу каждого Фото:

В Перми состоится фестиваль магии, на который соберутся мастера Таро, эзотерики и шаманы, в том числе из Перу. На слет они приглашают всех желающих, которые хотят познакомиться с этим направлением и получить консультации.

«Найди ответы о себе, о предназначении, о причинах проблем, получи подсказки о будущем, раскрой свой дар и магические силы, зарядись энергией для прорыва», — предлагают организаторы на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Они утверждают, что это уникальное мероприятие, так как «нигде в России не соединялось столько направлений в одном месте».

Фестиваль пройдет с 28 по 30 октября. Подробную информацию можно узнать на странице «Фестиваль магии в Перми» в соцсети «ВКонтакте».

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В Перми состоится фестиваль магии, на который соберутся мастера Таро, эзотерики и шаманы, в том числе из Перу. На слет они приглашают всех желающих, которые хотят познакомиться с этим направлением и получить консультации. «Найди ответы о себе, о предназначении, о причинах проблем, получи подсказки о будущем, раскрой свой дар и магические силы, зарядись энергией для прорыва», — предлагают организаторы на странице мероприятия в соцсети «ВКонтакте». Они утверждают, что это уникальное мероприятие, так как «нигде в России не соединялось столько направлений в одном месте». Фестиваль пройдет с 28 по 30 октября. Подробную информацию можно узнать на странице «Фестиваль магии в Перми» в соцсети «ВКонтакте».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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