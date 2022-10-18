Тюменец пошел добровольцем на фронт, чтобы остановить НАТО

Мужчина не проходил военную службу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Ранее не служивший житель Тюмени отправляется добровольцем на фронт, чтобы остановить наступление НАТО. Об этом мужчина на правах анонимности сообщил фотокорреспонденту URA.RU. Сейчас он проходит медкомиссию в военкомате.

«Иду добровольцем, служить по контракту, до этого службу не проходил. Рано или поздно всем надо будет туда идти. Это только начало, мне кажется. Вы посмотрите, что творится? НАТО наступает. Уже не просто конфликт с Украиной идет, а со всем Западом. Или мы их, или они нас. Каждый, кто уважает себя, должен идти», — рассказал собеседник URA.RU.

Ранее агентство рассказывало о 56-летнем добровольце из Тюменской области. Мужчина считает свой поступок долгом каждого патриота.