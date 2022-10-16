Тюменец пошел добровольцем на СВО в 56 лет

17 октября 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Тюменец считает, что встать на защиту Родины дело каждого патриота Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель деревни Голышманово (Тюменская область) в возрасте 56 лет решил не дожидаться повестки и пойти добровольцем в российскую армию, так как считает это долгом каждого патриота. Об этом корреспонденту URA.RU Денису Моргунову рассказал на правах анонимности сам тюменец. «Мне 56 лет и я тут по контракту, решил повестки не ждать и пойти сам. Пришел, потому что патриот, раньше не мог — на вахте был, но как освободился, принял решение присоединиться. Пора завязывать уже с этим фашизмом. Семья меня поддержала. Да, для них это нелегко, но я принял это решение, а значит так тому и быть», — поделился тюменец. Мужчина рассказал, что раньше служил в пограничных войсках. «Как стрелять еще не забыл, значит пригожусь», — отметил доброволец. Ранее URA.RU писало о том, что после объявления президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации в стране, в военкоматах Тюмени образовалась очередь из добровольцев. Первые группы добровольцев из Тобольска и Ишима отправились на обучения уже на следующий день.

Житель деревни Голышманово (Тюменская область) в возрасте 56 лет решил не дожидаться повестки и пойти добровольцем в российскую армию, так как считает это долгом каждого патриота. Об этом корреспонденту URA.RU Денису Моргунову рассказал на правах анонимности сам тюменец. «Мне 56 лет и я тут по контракту, решил повестки не ждать и пойти сам. Пришел, потому что патриот, раньше не мог — на вахте был, но как освободился, принял решение присоединиться. Пора завязывать уже с этим фашизмом. Семья меня поддержала. Да, для них это нелегко, но я принял это решение, а значит так тому и быть», — поделился тюменец. Мужчина рассказал, что раньше служил в пограничных войсках. «Как стрелять еще не забыл, значит пригожусь», — отметил доброволец. Ранее URA.RU писало о том, что после объявления президентом России Владимиром Путиным о частичной мобилизации в стране, в военкоматах Тюмени образовалась очередь из добровольцев. Первые группы добровольцев из Тобольска и Ишима отправились на обучения уже на следующий день.