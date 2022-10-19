19 октября 2022

Пермский орнитолог собрал деньги на закрытие кредита за оплату СМС от орлов

Орнитолог из Перми собрал деньги на оплату кредита «Мегафона» за отслеживание краснокнижных орлов
© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, орел, птица в клетке
Орлица долгое время не появлялась в сети и ее GPS-трекер сотнями копил платные СМС Фото:

Российским орнитологам удалось закрыть кредит перед сотовым оператором «Мегафон» за переплату за СМС от редких орлов. GPS-датчики, закрепленные на птицах, превысили тарифный лимит по количеству посланных СМС, потому как животные долгое время были вне сети и сотнями копили сообщения. Об этом URA.RU рассказал орнитолог из Перми Игорь Карякин.

«Кредит Мегафона закрыли. Еще неделя и, думаю, соберем оплату всей миграции на эту осень», — сообщил Карякин.

Такая ситуация возникла, когда орлица Сырагуль в октябре этого года улетела на зимовку к границе Ирана, где ловит связь. Птица практически не была в зоне действия сети с зимы 2021 года, и за это время ее GPS-трекер успел накопить около 300 неотправленных СМС. Как только Сырагуль появилась в зоне действия сети, лимит тарифа ученых был превышен за считанные дни. Тогда орнитологи начали сбор пожертвований, чтобы рассчитаться с долгами.

Как пояснил Игорь Карякин, такие случаи, когда на птиц уходит очень много бюджетных средств, редки. Последний раз был в 2019 году, когда степной орел Мин залетел в Иран после долгого отсутствия в сети. Из-за этого GPS-датчик начал отправлять сотни накопившихся СМС, что почти разорило исследователей. После этого случая «Мегафон» предоставил орнитологам особый тариф, по которому у них было 100 бесплатных СМС в месяц.

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Российским орнитологам удалось закрыть кредит перед сотовым оператором «Мегафон» за переплату за СМС от редких орлов. GPS-датчики, закрепленные на птицах, превысили тарифный лимит по количеству посланных СМС, потому как животные долгое время были вне сети и сотнями копили сообщения. Об этом URA.RU рассказал орнитолог из Перми Игорь Карякин. «Кредит Мегафона закрыли. Еще неделя и, думаю, соберем оплату всей миграции на эту осень», — сообщил Карякин. Такая ситуация возникла, когда орлица Сырагуль в октябре этого года улетела на зимовку к границе Ирана, где ловит связь. Птица практически не была в зоне действия сети с зимы 2021 года, и за это время ее GPS-трекер успел накопить около 300 неотправленных СМС. Как только Сырагуль появилась в зоне действия сети, лимит тарифа ученых был превышен за считанные дни. Тогда орнитологи начали сбор пожертвований, чтобы рассчитаться с долгами. Как пояснил Игорь Карякин, такие случаи, когда на птиц уходит очень много бюджетных средств, редки. Последний раз был в 2019 году, когда степной орел Мин залетел в Иран после долгого отсутствия в сети. Из-за этого GPS-датчик начал отправлять сотни накопившихся СМС, что почти разорило исследователей. После этого случая «Мегафон» предоставил орнитологам особый тариф, по которому у них было 100 бесплатных СМС в месяц.
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