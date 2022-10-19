Пермский орнитолог собрал деньги на закрытие кредита за оплату СМС от орлов

Орнитолог из Перми собрал деньги на оплату кредита «Мегафона» за отслеживание краснокнижных орлов

20 октября 2022 в 08:49 Размер текста - 17 +

Орлица долгое время не появлялась в сети и ее GPS-трекер сотнями копил платные СМС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российским орнитологам удалось закрыть кредит перед сотовым оператором «Мегафон» за переплату за СМС от редких орлов. GPS-датчики, закрепленные на птицах, превысили тарифный лимит по количеству посланных СМС, потому как животные долгое время были вне сети и сотнями копили сообщения. Об этом URA.RU рассказал орнитолог из Перми Игорь Карякин. «Кредит Мегафона закрыли. Еще неделя и, думаю, соберем оплату всей миграции на эту осень», — сообщил Карякин. Такая ситуация возникла, когда орлица Сырагуль в октябре этого года улетела на зимовку к границе Ирана, где ловит связь. Птица практически не была в зоне действия сети с зимы 2021 года, и за это время ее GPS-трекер успел накопить около 300 неотправленных СМС. Как только Сырагуль появилась в зоне действия сети, лимит тарифа ученых был превышен за считанные дни. Тогда орнитологи начали сбор пожертвований, чтобы рассчитаться с долгами. Как пояснил Игорь Карякин, такие случаи, когда на птиц уходит очень много бюджетных средств, редки. Последний раз был в 2019 году, когда степной орел Мин залетел в Иран после долгого отсутствия в сети. Из-за этого GPS-датчик начал отправлять сотни накопившихся СМС, что почти разорило исследователей. После этого случая «Мегафон» предоставил орнитологам особый тариф, по которому у них было 100 бесплатных СМС в месяц.

Российским орнитологам удалось закрыть кредит перед сотовым оператором «Мегафон» за переплату за СМС от редких орлов. GPS-датчики, закрепленные на птицах, превысили тарифный лимит по количеству посланных СМС, потому как животные долгое время были вне сети и сотнями копили сообщения. Об этом URA.RU рассказал орнитолог из Перми Игорь Карякин. «Кредит Мегафона закрыли. Еще неделя и, думаю, соберем оплату всей миграции на эту осень», — сообщил Карякин. Такая ситуация возникла, когда орлица Сырагуль в октябре этого года улетела на зимовку к границе Ирана, где ловит связь. Птица практически не была в зоне действия сети с зимы 2021 года, и за это время ее GPS-трекер успел накопить около 300 неотправленных СМС. Как только Сырагуль появилась в зоне действия сети, лимит тарифа ученых был превышен за считанные дни. Тогда орнитологи начали сбор пожертвований, чтобы рассчитаться с долгами. Как пояснил Игорь Карякин, такие случаи, когда на птиц уходит очень много бюджетных средств, редки. Последний раз был в 2019 году, когда степной орел Мин залетел в Иран после долгого отсутствия в сети. Из-за этого GPS-датчик начал отправлять сотни накопившихся СМС, что почти разорило исследователей. После этого случая «Мегафон» предоставил орнитологам особый тариф, по которому у них было 100 бесплатных СМС в месяц.