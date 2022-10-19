В Пермском крае иномарка сбила подростка на «зебре»

Hyundai Solaris не снизил скорость перед пешеходным переходом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Соликамске (Пермский край) Hyundai Solaris сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Подробности случившегося ДТП URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

«ДТП произошло 19 октября в 18:45 В Соликамске. По проспекту Ленина двигался Hyundai Solaris, за рулем которого был 42-летний водитель. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, автомобиль не затормозил, в результате чего допустил наезд на 16-летнюю девушку», — рассказали в ведомстве.

На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Сейчас 16-летняя пострадавшая находится в больнице.