19 октября 2022

В Пермском крае иномарка сбила подростка на «зебре»

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в
Hyundai Solaris не снизил скорость перед пешеходным переходом Фото:

В Соликамске (Пермский край) Hyundai Solaris сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Подробности случившегося ДТП URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю.

«ДТП произошло 19 октября в 18:45 В Соликамске. По проспекту Ленина двигался Hyundai Solaris, за рулем которого был 42-летний водитель. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, автомобиль не затормозил, в результате чего допустил наезд на 16-летнюю девушку», — рассказали в ведомстве.

На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Сейчас 16-летняя пострадавшая находится в больнице.

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В Соликамске (Пермский край) Hyundai Solaris сбил 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Подробности случившегося ДТП URA.RU рассказали в пресс-службе ГИБДД по Пермскому краю. «ДТП произошло 19 октября в 18:45 В Соликамске. По проспекту Ленина двигался Hyundai Solaris, за рулем которого был 42-летний водитель. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, автомобиль не затормозил, в результате чего допустил наезд на 16-летнюю девушку», — рассказали в ведомстве. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Сейчас 16-летняя пострадавшая находится в больнице.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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