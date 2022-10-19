Курганец не успел продать наркотики собственного производства, его задержали сотрудники ФСБ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец, который выращивал коноплю в своем гараже, отправится на три года в колонию общего режима. Такое решение вынес Курганский городской суд, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

«Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего жителя областного центра за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ („незаконное хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере“). Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное дело расследовалось следственным подразделением УФСБ России по Курганской области», — говорится в сообщении ведомства.

URA.RU писало, что в сентябре 2021 года курганец решил заработать на производстве каннабиса. Он оборудовал свой гараж под теплицу, где стал выращивать запрещенные растения. Из листьев конопли изготовил наркотическое средство массой свыше 0,5 кг и спрятал расфасованный товар. Фигуранта задержали сотрудники УФСБ, а наркотическое средство и кусты конопли изъяли. Приговор суда еще не вступил в силу.