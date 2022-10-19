19 октября 2022

Курганца, который выращивал коноплю, отправят в колонию. Видео

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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, обыски, фсб, силовики, балаклава, спецоперация, обыск
Курганец не успел продать наркотики собственного производства, его задержали сотрудники ФСБ Фото:

Курганец, который выращивал коноплю в своем гараже, отправится на три года в колонию общего режима. Такое решение вынес Курганский городской суд, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области.

«Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего жителя областного центра за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ („незаконное хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере“). Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное дело расследовалось следственным подразделением УФСБ России по Курганской области», — говорится в сообщении ведомства.

URA.RU писало, что в сентябре 2021 года курганец решил заработать на производстве каннабиса. Он оборудовал свой гараж под теплицу, где стал выращивать запрещенные растения. Из листьев конопли изготовил наркотическое средство массой свыше 0,5 кг и спрятал расфасованный товар. Фигуранта задержали сотрудники УФСБ, а наркотическое средство и кусты конопли изъяли. Приговор суда еще не вступил в силу.

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Курганец, который выращивал коноплю в своем гараже, отправится на три года в колонию общего режима. Такое решение вынес Курганский городской суд, сообщает пресс-служба УФСБ по Курганской области. «Курганским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении 42-летнего жителя областного центра за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ („незаконное хранение, изготовление наркотических средств в крупном размере“). Мужчина приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Уголовное дело расследовалось следственным подразделением УФСБ России по Курганской области», — говорится в сообщении ведомства. URA.RU писало, что в сентябре 2021 года курганец решил заработать на производстве каннабиса. Он оборудовал свой гараж под теплицу, где стал выращивать запрещенные растения. Из листьев конопли изготовил наркотическое средство массой свыше 0,5 кг и спрятал расфасованный товар. Фигуранта задержали сотрудники УФСБ, а наркотическое средство и кусты конопли изъяли. Приговор суда еще не вступил в силу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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