Жители Курганской области возмущены состоянием медицинского пункта. Фото

20 октября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

В Шумихинском районе пациенты жалуются на трещины в стенах ФАП (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители деревни Карандашово Шумихинского района возмущены состоянием фельдшерско-акушерского пункта, здание которого нуждается в капитальном ремонте. Фотографии стен ФАПа с трещинами размещены в группе «Шадринск-часть России» во «ВКонтакте». «Это фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карандашово в Шумихинском районе… Об инновациях, ремонте и новом оборудовании местные власти вообще не слышали. Люди вынуждены посещать это убожество. 21-й век. Судя по фото фасада, окно ФАПа скоро выпадет. Видно, что кто-то „рукастый“ уже проводил там „косметический“ ремонт: стены запенены, чтобы оконная рама просто не выпала наружу», — говорится в посте от имени жителей Карандашово. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что село Карандашово, о котором идет речь в публикации, располагается в 5 км от г. Шумиха. «В основном жители обращаются за помощью в центральную районную больницу. Учитывая состояние здания ФАПа, постоянный прием здесь не ведется. По графику в село выезжает медицинский специалист, а также в случае необходимости направляется бригада скорой помощи. Время доезда бригады до села соответствует нормативам», — говорится в ответе ведомства. Запланирован ли ремонт ФАПа и что будет со зданием в дальнейшем, не уточняется. Жители деревни Карандашово Шумихинского района возмущены состоянием местного ФАПа фото: группа «Шадринск — часть России», «ВКонтакте» Жители деревни Карандашово отмечают, что хотят лечиться в нормальных условиях фото: группа «Шадринск — часть России», «ВКонтакте»

Жители деревни Карандашово Шумихинского района возмущены состоянием фельдшерско-акушерского пункта, здание которого нуждается в капитальном ремонте. Фотографии стен ФАПа с трещинами размещены в группе «Шадринск-часть России» во «ВКонтакте». «Это фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карандашово в Шумихинском районе… Об инновациях, ремонте и новом оборудовании местные власти вообще не слышали. Люди вынуждены посещать это убожество. 21-й век. Судя по фото фасада, окно ФАПа скоро выпадет. Видно, что кто-то „рукастый“ уже проводил там „косметический“ ремонт: стены запенены, чтобы оконная рама просто не выпала наружу», — говорится в посте от имени жителей Карандашово. В департаменте здравоохранения Курганской области ответили, что село Карандашово, о котором идет речь в публикации, располагается в 5 км от г. Шумиха. «В основном жители обращаются за помощью в центральную районную больницу. Учитывая состояние здания ФАПа, постоянный прием здесь не ведется. По графику в село выезжает медицинский специалист, а также в случае необходимости направляется бригада скорой помощи. Время доезда бригады до села соответствует нормативам», — говорится в ответе ведомства. Запланирован ли ремонт ФАПа и что будет со зданием в дальнейшем, не уточняется.