19 октября 2022

В Тюмени назвали дату важного выступления губернатора Моора

Ежегодное послание губернатора Тюменской области состоится 24 ноября
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Мы вместе. Тюмень , моор александр
Губернатор Александр Моор расскажет депутатам о состоянии дел в регионе Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с ежегодным посланием о положении дел в регионе 24 ноября. Об этом на очередном заседании Тюменской областной думы, трансляция которого прошла на сайте парламента, заявил первый вице-спикер Андрей Артюхов.

«24 ноября состоится очередное заседание Тюменской областной думы. Первый вопрос повестки — послание губернатора Александра Викторовича Моора о положении дел в области», — заявил Андрей Артюхов.

Ежегодное послание главы региона, традиционно, транслируется в прямом эфире. В своем выступлении в 2021 году Александр Моор затронул такие вопросы, как создание Центра цифровой трансформации, а также выделение региону инфраструктурного кредита на миллиарды рублей для строительства дорожных развязок.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор выступит с ежегодным посланием о положении дел в регионе 24 ноября. Об этом на очередном заседании Тюменской областной думы, трансляция которого прошла на сайте парламента, заявил первый вице-спикер Андрей Артюхов. «24 ноября состоится очередное заседание Тюменской областной думы. Первый вопрос повестки — послание губернатора Александра Викторовича Моора о положении дел в области», — заявил Андрей Артюхов. Ежегодное послание главы региона, традиционно, транслируется в прямом эфире. В своем выступлении в 2021 году Александр Моор затронул такие вопросы, как создание Центра цифровой трансформации, а также выделение региону инфраструктурного кредита на миллиарды рублей для строительства дорожных развязок.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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