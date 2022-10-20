Шольц объявил, что Германия больше не зависит от российского газа

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Шольц сообщил о стремлении Германии сократить потребление газа на 20% Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Германия перестала зависеть от российского газа и планирует сократить его потребление на 20%. Об этом сообщил ФРГ Олаф Шольц.

По словам канцлера, на европейском уровне достигнуто согласие о сокращении использования газа на 15%. «Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа», — предает слова политика газета Deutsche Welle (признана иностранным агентом решением Минюста РФ).

«Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости», — подытожил Шольц. Канцлер ФРГ также сообщил о стремлении сократить потребление энергоресурса на 20% ради обеспечения энергобезопасности.

Ранее страны Европы столкнулись с энергетическим кризисом. Это случилось из-за введения множества санкций против РФ. В числе запретов было введение потолка цен на российские нефть и газ. Глава «Газпрома» заявил, что Россия прекратит поставлять энергоресурсы в страны, поддержавшие введение потолка цен, предает телеканал 360.

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Германия перестала зависеть от российского газа и планирует сократить его потребление на 20%. Об этом сообщил ФРГ Олаф Шольц. По словам канцлера, на европейском уровне достигнуто согласие о сокращении использования газа на 15%. «Это сильный сигнал европейской солидарности, также по отношению к нашей стране, которая до сих пор особенно сильно зависела от российского газа», — предает слова политика газета Deutsche Welle (признана иностранным агентом решением Минюста РФ). «Прошу заметить, была [зависимой]. Ведь мы освободились от этой зависимости», — подытожил Шольц. Канцлер ФРГ также сообщил о стремлении сократить потребление энергоресурса на 20% ради обеспечения энергобезопасности. Ранее страны Европы столкнулись с энергетическим кризисом. Это случилось из-за введения множества санкций против РФ. В числе запретов было введение потолка цен на российские нефть и газ. Глава «Газпрома» заявил, что Россия прекратит поставлять энергоресурсы в страны, поддержавшие введение потолка цен, предает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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