Невролог Демьяновская рассказала об опасности ветрянки у взрослых

Невролог Демьяновская: вирус ветряной оспы у взрослых ведет к опоясывающему лишаю

21 октября 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

У взрослых ветрянка проходит с сильными осложнениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вирус ветряной оспы у взрослых может реактивироваться при ослаблении иммунитета и привести к опоясывающему лишаю. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. «После выздоровления у человека формируется пожизненный иммунитет к ветряной оспе, но вирус не исчезает бесследно: он „прячется“ в нервных узлах и навсегда остается в организме в „спящем“ виде. При ослаблении иммунной системы вирус может реактивироваться, направиться по крупным нервам к коже и привести уже к другому серьезному заболеванию — опоясывающему лишаю. Подобные случаи возможны у людей в возрасте старше 50 лет, пациентов, принимающих иммунодепрессанты, а также имеющих болезни, которые сильно ослабляют иммунную защиту, например, ВИЧ-инфекция или онкологические заболевания», — пояснила Екатерина Демьяновская. По словам врача у взрослых ветряная оспа в целом протекает тяжелее и дольше, чем у детей. «Чаще встречается тяжелое течение с развитием ветряночного менингоэнцефалита с отеком и воспалением мозговых оболочек, ветряночной пневмонии и поражениями сердца», — уточнила врач. Также особо опасно заражение «ветрянкой» во время двух первых триместров беременности: присутствует высокий риск формирования множественных пороков развития плода, так называемый врожденный ветряночный синдром. «На поздних сроках беременности вирус может вызывать преждевременные роды, а возникновение ветрянки за несколько дней до родов опасно развитием тяжелой формы инфекции у новорожденного и даже летальным исходом», — подчеркнула специалист. «Если взрослый человек в детстве не болел или не помнит, была ли у него ветряная оспа, то ему рекомендуется сдать анализ на антитела IgG к вирусу варицелла зостер. При низком титре или отсутствии антител во избежание развития заболевания в тяжелой форме рекомендована вакцинация», — подытожила Демьяновская.

Вирус ветряной оспы у взрослых может реактивироваться при ослаблении иммунитета и привести к опоясывающему лишаю. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская. «После выздоровления у человека формируется пожизненный иммунитет к ветряной оспе, но вирус не исчезает бесследно: он „прячется“ в нервных узлах и навсегда остается в организме в „спящем“ виде. При ослаблении иммунной системы вирус может реактивироваться, направиться по крупным нервам к коже и привести уже к другому серьезному заболеванию — опоясывающему лишаю. Подобные случаи возможны у людей в возрасте старше 50 лет, пациентов, принимающих иммунодепрессанты, а также имеющих болезни, которые сильно ослабляют иммунную защиту, например, ВИЧ-инфекция или онкологические заболевания», — пояснила Екатерина Демьяновская. По словам врача у взрослых ветряная оспа в целом протекает тяжелее и дольше, чем у детей. «Чаще встречается тяжелое течение с развитием ветряночного менингоэнцефалита с отеком и воспалением мозговых оболочек, ветряночной пневмонии и поражениями сердца», — уточнила врач. Также особо опасно заражение «ветрянкой» во время двух первых триместров беременности: присутствует высокий риск формирования множественных пороков развития плода, так называемый врожденный ветряночный синдром. «На поздних сроках беременности вирус может вызывать преждевременные роды, а возникновение ветрянки за несколько дней до родов опасно развитием тяжелой формы инфекции у новорожденного и даже летальным исходом», — подчеркнула специалист. «Если взрослый человек в детстве не болел или не помнит, была ли у него ветряная оспа, то ему рекомендуется сдать анализ на антитела IgG к вирусу варицелла зостер. При низком титре или отсутствии антител во избежание развития заболевания в тяжелой форме рекомендована вакцинация», — подытожила Демьяновская.