Власти ХМАО объяснили, как мобилизованным получить 250 тысяч рублей

Директор депсоцразвития ХМАО разъяснила порядок получения мобилизованными региональной выплаты

После получения департаментом соцразвития ХМАО списков о зачислении мобилизованных в военную часть выплаты направляют в течение трех часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Власти ХМАО перечисляют региональную единовременную выплату мобилизованным в течение трех часов после получения уведомления из военкомата о зачислении югорчан в военную часть. Директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева рассказала журналисту URA.RU, что получения 250 тысяч рублей военнослужащий должен подписать согласие на передачу персональных данных органам соцзащиты.

«Мобилизованный должен подписать согласие о включении его в списки на получение единовременной региональной выплаты и передаче персональных данных органам соцзащиты ХМАО. После зачисления приказом Министерства обороны в военную часть военкомат направляет в департамент соцзащиты округа списки мобилизованных. Как только мы получаем уведомление, деньги отправляются на счет в течение трех часов максимум», — прокомментировала Пономарева.

Если мобилизованный уже зачислен в военную часть, но выплаты не пришли на карту, он может обратиться за разъяснениями в военкомат. «Если деньги не поступили, не нужно обращаться в департамент соцразвития Югры. Необходимо уточнить, зачислен ли мобилизованный в список. Сделать это можно в военном комиссариате. Обратиться туда могут и члены семьи военнослужащего», — уточнила Пономарева.

Ранее URA.RU писало, когда военнослужащие из ХМАО начнут получать зарплату. По словам военкома Югры Романа Вуколова, деньги должны будут перечислять ежемесячно с 10 по 20 число включительно.

Владимир Путин 21 сентября объявил в России частичную мобилизацию. После подготовки в военно-учебных центрах военнослужащие направятся для помощи российской армии. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.