Новый военком ХМАО объяснил, когда мобилизованные получат зарплату

Мобилизованные жители ХМАО будут получать зарплату с 10 по 20 числа месяца

18 октября 2022 в 15:27 Размер текста - 17 +

Военный комиссар ХМАО объяснил, когда мобилизованные получат зарплату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители ХМАО будут получать зарплату в период с 10 по 20 числа месяца. Об этом рассказал военный комиссар ХМАО Роман Вуколов во время заседания призывной комиссии по мобилизации. «Выплачивается денежное довольствие военнослужащих за месяц прошедший. Военнослужащие получают денежное довольствие в период с 10-го по 20-е. Сейчас, в октябре, они получают довольствие за дни сентября. А в ноябре, в этот период, уже получат в полном объеме за октябрь», — сказал Вуколов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что выплаты из регионального бюджета положены после прикрепления к воинской части. Размер выплаты составляет 250 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Роман Вуколов был назначен на должность военного комиссара ХМАО 18 октября. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома.

Мобилизованные жители ХМАО будут получать зарплату в период с 10 по 20 числа месяца. Об этом рассказал военный комиссар ХМАО Роман Вуколов во время заседания призывной комиссии по мобилизации. «Выплачивается денежное довольствие военнослужащих за месяц прошедший. Военнослужащие получают денежное довольствие в период с 10-го по 20-е. Сейчас, в октябре, они получают довольствие за дни сентября. А в ноябре, в этот период, уже получат в полном объеме за октябрь», — сказал Вуколов. Губернатор ХМАО Наталья Комарова добавила, что выплаты из регионального бюджета положены после прикрепления к воинской части. Размер выплаты составляет 250 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что Роман Вуколов был назначен на должность военного комиссара ХМАО 18 октября. До назначения Вуколов являлся заместителем военного комиссара ХМАО, а в последние месяцы исполнял обязанности окружного военкома.