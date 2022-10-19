Тюменским врачам предложили работу на Донбассе

Тюменским врачам предлагают заработать в Краснодоне Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тюменским врачам-педиатрам предлагают поехать в Краснодон (ЛНР) и наблюдать местных детей. Об этом на правах анонимности корреспонденту URA.RU рассказал один из врачей. Департамент обещает за командировку на Донбасс достойную зарплату.

«Мы продолжаем работу по проведению профилактических осмотров детей в ЛНР (Краснодонский район), с 1 ноября по 20 мая ежемесячно от Тюменской области необходима одна бригада в составе: два педиатра, один хирург, один невролог, один офтальмолог, три медсестры, один лаборант. Очень достойная заработная плата и командировочные», — передает обращение департамента источник, знакомый с ситуацией.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что бригада врачей из Тюмени проводит медицинский осмотр детей из Краснодона. Первая делегация врачей начала прием на Донбассе с 4 октября.