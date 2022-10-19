19 октября 2022

Тюменским врачам предложили работу на Донбассе

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменским врачам предлагают заработать в Краснодоне Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Тюменским врачам-педиатрам предлагают поехать в Краснодон (ЛНР) и наблюдать местных детей. Об этом на правах анонимности корреспонденту URA.RU рассказал один из врачей. Департамент обещает за командировку на Донбасс достойную зарплату.

«Мы продолжаем работу по проведению профилактических осмотров детей в ЛНР (Краснодонский район), с 1 ноября по 20 мая ежемесячно от Тюменской области необходима одна бригада в составе: два педиатра, один хирург, один невролог, один офтальмолог, три медсестры, один лаборант. Очень достойная заработная плата и командировочные», — передает обращение департамента источник, знакомый с ситуацией.

Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что бригада врачей из Тюмени проводит медицинский осмотр детей из Краснодона. Первая делегация врачей начала прием на Донбассе с 4 октября.

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Тюменским врачам-педиатрам предлагают поехать в Краснодон (ЛНР) и наблюдать местных детей. Об этом на правах анонимности корреспонденту URA.RU рассказал один из врачей. Департамент обещает за командировку на Донбасс достойную зарплату. «Мы продолжаем работу по проведению профилактических осмотров детей в ЛНР (Краснодонский район), с 1 ноября по 20 мая ежемесячно от Тюменской области необходима одна бригада в составе: два педиатра, один хирург, один невролог, один офтальмолог, три медсестры, один лаборант. Очень достойная заработная плата и командировочные», — передает обращение департамента источник, знакомый с ситуацией. Агентство направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что бригада врачей из Тюмени проводит медицинский осмотр детей из Краснодона. Первая делегация врачей начала прием на Донбассе с 4 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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