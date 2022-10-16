Тюменские врачи оказывают помощь детям Краснодона

17 октября 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Тюменские врачи приступили к осмотру детей в Краснодоне 4 октября 2022 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Тюменские врачи проводят медицинский осмотр детей Краснодона. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района. «В рамках соглашения о сотрудничестве в Краснодон прибыла бригада врачей из Тюменской области. С 4 октября они проводят медицинский осмотр детского населения. Краснодонской детской больницей совместно с управлением образования горрайонной администрации организовано обследование обучающихся школ города», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкие специалисты. А тюменские волонтеры регулярно сдают кровь для раненых в ходе спецоперации на Украине солдат.

Тюменские врачи проводят медицинский осмотр детей Краснодона. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района. «В рамках соглашения о сотрудничестве в Краснодон прибыла бригада врачей из Тюменской области. С 4 октября они проводят медицинский осмотр детского населения. Краснодонской детской больницей совместно с управлением образования горрайонной администрации организовано обследование обучающихся школ города», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкие специалисты. А тюменские волонтеры регулярно сдают кровь для раненых в ходе спецоперации на Украине солдат.