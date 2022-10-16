16 октября 2022
15 октября 2022

Тюменские врачи оказывают помощь детям Краснодона

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские врачи приступили к осмотру детей в Краснодоне 4 октября 2022 года Фото:

Тюменские врачи проводят медицинский осмотр детей Краснодона. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района.

«В рамках соглашения о сотрудничестве в Краснодон прибыла бригада врачей из Тюменской области. С 4 октября они проводят медицинский осмотр детского населения. Краснодонской детской больницей совместно с управлением образования горрайонной администрации организовано обследование обучающихся школ города», — сообщили в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало о том, что за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкие специалисты. А тюменские волонтеры регулярно сдают кровь для раненых в ходе спецоперации на Украине солдат.

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Тюменские врачи проводят медицинский осмотр детей Краснодона. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района. «В рамках соглашения о сотрудничестве в Краснодон прибыла бригада врачей из Тюменской области. С 4 октября они проводят медицинский осмотр детского населения. Краснодонской детской больницей совместно с управлением образования горрайонной администрации организовано обследование обучающихся школ города», — сообщили в пресс-службе. Ранее URA.RU писало о том, что за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкие специалисты. А тюменские волонтеры регулярно сдают кровь для раненых в ходе спецоперации на Украине солдат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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