Тюменские врачи оказывают помощь детям Краснодона

Тюменские врачи проводят медицинский осмотр детей Краснодона. Об этом URA.RU рассказали в администрации Краснодона и Краснодонского района.
«В рамках соглашения о сотрудничестве в Краснодон прибыла бригада врачей из Тюменской области. С 4 октября они проводят медицинский осмотр детского населения. Краснодонской детской больницей совместно с управлением образования горрайонной администрации организовано обследование обучающихся школ города», — сообщили в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало о том, что за счет бюджета Тюменской области жителям Краснодона окажут медицинскую помощь узкие специалисты. А тюменские волонтеры регулярно сдают кровь для раненых в ходе спецоперации на Украине солдат.
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