Определились первые пять кандидатов в деканы журфака УрФУ

20 октября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Иван Некрасов, проработавший главредом URA.RU шесть лет, будет бороться за пост декана факультета журналистики УрФУ Фото: Анна Майорова © URA.RU УрФУ объявил конкурс на должность директора департамента «Факультет журналистики». Декан журфака будет назначен после презентаций программ кандидатов 23 ноября. URA.RU стали известны фамилии первых пяти кандидатов, которые планируют подать документы на конкурс. Источники URA.RU в УрФУ называют кандидатом в деканы журфака екатеринбургского пиарщика Максима Кассандрова. Он руководит пресс-службой ВТБ по УрФО и Пермскому краю, ранее более 15 лет отвечал за связи с общественностью в Уральском банке Сбербанка. Кассандров заявил корреспонденту URA.RU, что не думал над тем, чтобы занимать должность главы журфака, однако рассмотрит это предложение, если оно поступит. Руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова, сообщают инсайдеры в УрФУ, также планирует подать документы. Ее кандидатуру, по данным агентства, поддерживает преподавательский состав журфака. Третьякова имеет многолетний преподавательский стаж, который сопровождается симпатиями студентов. Агентство попыталось взять комментарий у Третьяковой, но до нее дозвониться оперативно не удалось. Одним из кандидатов на пост декана журфака УрФУ может стать руководитель пресс-службы ВТБ по УрФО и Пермскому краю Фото: личная страница Максима Кассандрова Кандидатом в деканы называет себя шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. Как сообщил агентству Некрасов, в пользу его кандидатуры играет опыт: практический (за шесть лет главред вывел URA.RU в лидеры Рунета), управленческий (в URA.RU Некрасов управляет 300 сотрудниками) и преподавательский: с начала 2021 года читает лекции студентам кафедры «Медиакоммуникации». Амбиции стать деканом журфака имеет Антон Стуликов, главный редактор «Областной газеты». Он — медиаменеджер с опытом более 20 лет («Ведомости», «Коммерсант» в Екатеринбурге, ОТВ). Стуликов близок к влиятельным структурам: руководил управлением по связям с общественностью УГМК, с 2021 года — советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева. До Стуликова также дозвониться не удалось. Антон Стуликов имеет 20-летний опыт в медиа Фото: Анна Майорова © URA.RU Источники URA.RU также сообщают о возможности появления новых кандидатов внутри факультета журналистики. Несколько собеседников агентства называют такими одного из доцентов журфака УрФУ, супругов Сумских — Анну или Павла. Сумские работают на кафедре телевидения и радиовещания с 2016 года, переехав из Челябинской области. Анна Сумская работала директором по рекламе и маркетингу в челябинской медиагруппе «ЧР-менеджер», а также руководила Областной школой кино и телевидения. Павел Сумской был автором и ведущим многих программ на челябинских телеканалах: «Фокус ТВ», ЧГТРК, ОТВ-Челябинск и так далее. На кафедры ТВ УрФУ, где преподает семья Сумских, трубку никто не взял. Согласно сайту УрФУ, заявки на участие в кадровом конкурсе принимаются с 20 октября по 11 ноября. В обязательных требованиях к кандидатам — высшее профильное образование и стаж работы на руководящих должностях в профессиональной сфере — не менее пяти лет.

УрФУ объявил конкурс на должность директора департамента «Факультет журналистики». Декан журфака будет назначен после презентаций программ кандидатов 23 ноября. URA.RU стали известны фамилии первых пяти кандидатов, которые планируют подать документы на конкурс. Источники URA.RU в УрФУ называют кандидатом в деканы журфака екатеринбургского пиарщика Максима Кассандрова. Он руководит пресс-службой ВТБ по УрФО и Пермскому краю, ранее более 15 лет отвечал за связи с общественностью в Уральском банке Сбербанка. Кассандров заявил корреспонденту URA.RU, что не думал над тем, чтобы занимать должность главы журфака, однако рассмотрит это предложение, если оно поступит. Руководитель образовательной программы «Журналистика» Любовь Третьякова, сообщают инсайдеры в УрФУ, также планирует подать документы. Ее кандидатуру, по данным агентства, поддерживает преподавательский состав журфака. Третьякова имеет многолетний преподавательский стаж, который сопровождается симпатиями студентов. Агентство попыталось взять комментарий у Третьяковой, но до нее дозвониться оперативно не удалось. Кандидатом в деканы называет себя шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов. Как сообщил агентству Некрасов, в пользу его кандидатуры играет опыт: практический (за шесть лет главред вывел URA.RU в лидеры Рунета), управленческий (в URA.RU Некрасов управляет 300 сотрудниками) и преподавательский: с начала 2021 года читает лекции студентам кафедры «Медиакоммуникации». Амбиции стать деканом журфака имеет Антон Стуликов, главный редактор «Областной газеты». Он — медиаменеджер с опытом более 20 лет («Ведомости», «Коммерсант» в Екатеринбурге, ОТВ). Стуликов близок к влиятельным структурам: руководил управлением по связям с общественностью УГМК, с 2021 года — советник свердловского губернатора Евгения Куйвашева. До Стуликова также дозвониться не удалось. Источники URA.RU также сообщают о возможности появления новых кандидатов внутри факультета журналистики. Несколько собеседников агентства называют такими одного из доцентов журфака УрФУ, супругов Сумских — Анну или Павла. Сумские работают на кафедре телевидения и радиовещания с 2016 года, переехав из Челябинской области. Анна Сумская работала директором по рекламе и маркетингу в челябинской медиагруппе «ЧР-менеджер», а также руководила Областной школой кино и телевидения. Павел Сумской был автором и ведущим многих программ на челябинских телеканалах: «Фокус ТВ», ЧГТРК, ОТВ-Челябинск и так далее. На кафедры ТВ УрФУ, где преподает семья Сумских, трубку никто не взял. Согласно сайту УрФУ, заявки на участие в кадровом конкурсе принимаются с 20 октября по 11 ноября. В обязательных требованиях к кандидатам — высшее профильное образование и стаж работы на руководящих должностях в профессиональной сфере — не менее пяти лет.