Курганские лаборатории не смогли выявить причину массовой гибели косуль-зомби

В Курганской области не смогли определить причину массового падежа косуль в охотхозяйстве Далматовского района. Биоматериалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных в город Владимир для дополнительных исследований, сообщили URA.RU в управлении ветеринарии Курганской области.
«В связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района проведены лабораторные исследования в Курганской областной ветеринарной лаборатории и Свердловской лаборатории. На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено. Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных (г. Владимир). На этой неделе новых случаев заболевания не выявлено», — говорится в ответе ведомства.
Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники предупредили о неизвестной смертельной болезни животных. В Далматовском районе были выявлены случаи неизвестного заболевания у косуль. Больные животные ведут себя неадекватно: у них течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. Охотпользователей региона просят сообщать о случаях заболеваний косуль.
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