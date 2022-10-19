19 октября 2022

Курганские лаборатории не смогли выявить причину массовой гибели косуль-зомби

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
В Курганской области массово гибнут косули Фото:

В Курганской области не смогли определить причину массового падежа косуль в охотхозяйстве Далматовского района. Биоматериалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных в город Владимир для дополнительных исследований, сообщили URA.RU в управлении ветеринарии Курганской области.

«В связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района проведены лабораторные исследования в Курганской областной ветеринарной лаборатории и Свердловской лаборатории. На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено. Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных (г. Владимир). На этой неделе новых случаев заболевания не выявлено», — говорится в ответе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники предупредили о неизвестной смертельной болезни животных. В Далматовском районе были выявлены случаи неизвестного заболевания у косуль. Больные животные ведут себя неадекватно: у них течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. Охотпользователей региона просят сообщать о случаях заболеваний косуль.

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В Курганской области не смогли определить причину массового падежа косуль в охотхозяйстве Далматовского района. Биоматериалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных в город Владимир для дополнительных исследований, сообщили URA.RU в управлении ветеринарии Курганской области. «В связи с выявлением заболевших косуль в одном из охотхозяйств Далматовского района проведены лабораторные исследования в Курганской областной ветеринарной лаборатории и Свердловской лаборатории. На сегодня возбудителей заразных болезней не выявлено. Для дополнительных исследований пробы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт болезней животных (г. Владимир). На этой неделе новых случаев заболевания не выявлено», — говорится в ответе ведомства. Ранее URA.RU писало, что курганские чиновники предупредили о неизвестной смертельной болезни животных. В Далматовском районе были выявлены случаи неизвестного заболевания у косуль. Больные животные ведут себя неадекватно: у них течет пена изо рта, они ходят по кругу и бьются в конвульсиях. В СМИ и соцсетях таких животных прозвали косули-зомби. Охотпользователей региона просят сообщать о случаях заболеваний косуль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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