Лиз Трасс уходит с поста премьер-министра Великобритании

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Трасс уже назвали самым недолговечным премьер-министром в истории Великобритании Фото:

Премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку с поста всего после 44 дней пребывания в должности. Об этом пишет The Gardian.

«Заявление, сделанное Трасс на Даунинг-стрит, вызвано почти полным исчезновением ее политического авторитета, в результате которого она обрушила рынки, потеряла двух ключевых министров и потеряла доверие почти всех своих депутатов», — пишет британское издание. Трасс уже назвали самым недолговечным премьер-министром в истории Великобритании.

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Премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку с поста всего после 44 дней пребывания в должности. Об этом пишет The Gardian. «Заявление, сделанное Трасс на Даунинг-стрит, вызвано почти полным исчезновением ее политического авторитета, в результате которого она обрушила рынки, потеряла двух ключевых министров и потеряла доверие почти всех своих депутатов», — пишет британское издание. Трасс уже назвали самым недолговечным премьер-министром в истории Великобритании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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