Лиз Трасс уходит с поста премьер-министра Великобритании

Трасс уже назвали самым недолговечным премьер-министром в истории Великобритании
Премьер Великобритании Лиз Трасс подала в отставку с поста всего после 44 дней пребывания в должности. Об этом пишет The Gardian.
«Заявление, сделанное Трасс на Даунинг-стрит, вызвано почти полным исчезновением ее политического авторитета, в результате которого она обрушила рынки, потеряла двух ключевых министров и потеряла доверие почти всех своих депутатов», — пишет британское издание. Трасс уже назвали самым недолговечным премьер-министром в истории Великобритании.
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