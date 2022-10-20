Курьер украл 4 миллиона рублей у пенсионера из Екатеринбурга

Мошенника из Екатеринбурга задержала полиция Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мошенники обманули пожилого жителя Екатеринбурга, похитив у него в общей сложности 4,2 млн рублей. 55-летний подозреваемый, работавший курьером, был задержан сотрудниками полиции. Сейчас в отношении него расследуется уголовное дело, сообщили в пресс-службе МВД России.

«Подозреваемый признал свою причастность к преступлению и рассказал, что нашел предложение о работе курьером в социальных сетях. Далее все развивалось по стандартному сценарию — одному из пенсионеров позвонили и сообщили, что его внучка попала в ДТП, и потребовали деньги. Далее курьеру прислали координаты очередной жертвы, у которой он забрал более 4 млн рублей в иностранной валюте», — рассказали в МВД.

При задержании у подозреваемого дома изъяли часть денег — 2 тысячи евро и около 100 тысяч рублей. Фигурант арестован, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.