20 октября 2022

Илон Маск раскрыл вероятный исход конфликта на Украине

Илон Маск: компромисс по Крыму является самым вероятным вариантом решения конфликта на Украине
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Предприниматель считает, что компромисс является наиболее вероятным итогом Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым. Так считает американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск.

«Компромисс является самым вероятным исходом. Вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — поделился своим мнением Маск в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети о том, какой из предложенных им исходов спецоперации является наиболее вероятным.

Ранее Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Позже он заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, однако отметил, что все его усилия остаются безуспешными.

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Разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым. Так считает американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. «Компромисс является самым вероятным исходом. Вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — поделился своим мнением Маск в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети о том, какой из предложенных им исходов спецоперации является наиболее вероятным. Ранее Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Позже он заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, однако отметил, что все его усилия остаются безуспешными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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