Илон Маск раскрыл вероятный исход конфликта на Украине

Илон Маск: компромисс по Крыму является самым вероятным вариантом решения конфликта на Украине

21 октября 2022 в 02:37 Размер текста - 17 +

Предприниматель считает, что компромисс является наиболее вероятным итогом Фото: Dimitrios Kambouris/Getty Images новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым. Так считает американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. «Компромисс является самым вероятным исходом. Вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — поделился своим мнением Маск в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети о том, какой из предложенных им исходов спецоперации является наиболее вероятным. Ранее Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Позже он заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, однако отметил, что все его усилия остаются безуспешными.

Разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым. Так считает американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. «Компромисс является самым вероятным исходом. Вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — поделился своим мнением Маск в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети о том, какой из предложенных им исходов спецоперации является наиболее вероятным. Ранее Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Позже он заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, однако отметил, что все его усилия остаются безуспешными.