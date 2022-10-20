Илон Маск раскрыл вероятный исход конфликта на Украине

Разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым. Так считает американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск.
«Компромисс является самым вероятным исходом. Вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — поделился своим мнением Маск в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети о том, какой из предложенных им исходов спецоперации является наиболее вероятным.
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Разрешение конфликта на Украине наступит тогда, когда США убедят Украину в необходимости отказаться от попыток вернуть себе Крым. Так считает американский предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск. «Компромисс является самым вероятным исходом. Вопрос в том, как много жертв и разрушений до этого произойдет», — поделился своим мнением Маск в Twitter (заблокирован на территории РФ). Так он ответил на вопрос одного из пользователей соцсети о том, какой из предложенных им исходов спецоперации является наиболее вероятным. Ранее Илон Маск усомнился в возможности победы Украины в случае обострения военного конфликта с Россией. Позже он заявил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, однако отметил, что все его усилия остаются безуспешными.