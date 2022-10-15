Илон Маск признался, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине

16 октября 2022 в 03:28 Размер текста - 17 +

Он добавил, что пока все его попытки остаются безуспешными Фото: РБК новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, но его усилия остаются безуспешными. Таков был его ответ на публикацию другого пользователя на эту тему в Twitter (заблокирован в РФ). «Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию», — написал Илон Маск в соцсети. Он добавил, что его усилия остаются безуспешными. Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву, однако на следующий день Илон Маск изменил свое решение и пообещал обеспечить Украине бесплатное обслуживание спутниковой связи Starlink.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что изо всех сил пытается добиться деэскалации конфликта на Украине, но его усилия остаются безуспешными. Таков был его ответ на публикацию другого пользователя на эту тему в Twitter (заблокирован в РФ). «Я пытаюсь изо всех сил деэскалировать эту ситуацию», — написал Илон Маск в соцсети. Он добавил, что его усилия остаются безуспешными. Ранее экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в нецензурной форме попросил американского предпринимателя «отстать» от Украины. Это произошло после того, как Маск назвал Крым российским, отметив, что полуостров принадлежал стране, пока советский лидер Никита Хрущев не отдал его Украине. 14 октября бизнесмен объявил о прекращении поставок бесплатного интернета Starlink Киеву, однако на следующий день Илон Маск изменил свое решение и пообещал обеспечить Украине бесплатное обслуживание спутниковой связи Starlink.