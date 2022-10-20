Жительница Перми осталась без маткапитала и квартиры

Суд обязал вернуть женщине маткапитал в размере 453 026 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми использовала маткапитал для покупки квартиры. Так как многоквартирный дом не был сдан в установленные сроки, договор был расторгнут и материнский капитал вернули в Пенсионный фонд. На заявление о восстановлении права на использование маткапитала женщине ответили отказом, говорится в материалах о деле суда Мотовилихинского района г. Перми.

«Между истцом и ЖК „Ария“ был заключен договор. 453 026 рублей были перечислены на счет ЖК. Многоквартирный дом не был сдан в эксплуатацию в установленные сроки, поэтому договор был расторгнут и маткапитал вернули в Пенсионный фонд. При обращении с заявлением о восстановлении права на распоряжение средствами маткапитала женщине ответили отказом», — говорится в документе.

Женщина просит суд обязать отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю восстановить право на использование маткапитала и перечислить деньги на ее лицевой счет. Суд решил удовлетворить исковые требования и обязал Пенсионный фонд вернуть женщине 453 026 рублей.

Ранее URA.RU писало, что маткапитал можно будет использовать для оплаты услуг частных преподавателей и образовательных организаций. Чтобы оплатить образовательные услуги, родители должны предоставить заявление и заключенный с ИП договор с расчетом стоимости.