О любой информации о вандалах, спиливших крест, просят сообщать в администрацию
В пермском селе Гамово вандалы спилили Поклонный крест. Об этом сообщает администрация Пермского района у себя в группе в соцсети «ВКонтакте».
«И вновь вандалы! Неизвестные спилили Поклонный крест, стоявший на въезде в село Гамово», — говорится в паблике.
Тех, кто обладает информацией, просят обратиться в районную администрацию. Также там напомнили, что за случаи вандализма положен штраф до 40 тысяч рублей. Если преступление совершено группой, то возможно наказание до трех лет лишения свободы.
Ранее URA.RU рассказывало о другом случае вандализма. Житель Добрянки ночью снес светофор одной рукой, который стоял у школы.
За спиленный крест вандалам может грозить штраф или даже срок
Место где стоял спиленный крест
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