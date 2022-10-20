О любой информации о вандалах, спиливших крест, просят сообщать в администрацию Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском селе Гамово вандалы спилили Поклонный крест. Об этом сообщает администрация Пермского района у себя в группе в соцсети «ВКонтакте».

«И вновь вандалы! Неизвестные спилили Поклонный крест, стоявший на въезде в село Гамово», — говорится в паблике.

Тех, кто обладает информацией, просят обратиться в районную администрацию. Также там напомнили, что за случаи вандализма положен штраф до 40 тысяч рублей. Если преступление совершено группой, то возможно наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало о другом случае вандализма. Житель Добрянки ночью снес светофор одной рукой, который стоял у школы.

За спиленный крест вандалам может грозить штраф или даже срок Пермский муниципальный округ в vk.com