20 октября 2022

В Пермском крае вандалы спилили поклонный крест. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды поселка. Покча, руины, поклонный крест, памятник деревянного зодчества, разрушенный храм, памятник истории, сердце пармы, парма, покча, благовещенский храм, памятное место
О любой информации о вандалах, спиливших крест, просят сообщать в администрацию Фото:

В пермском селе Гамово вандалы спилили Поклонный крест. Об этом сообщает администрация Пермского района у себя в группе в соцсети «ВКонтакте».

«И вновь вандалы! Неизвестные спилили Поклонный крест, стоявший на въезде в село Гамово», — говорится в паблике.

Тех, кто обладает информацией, просят обратиться в районную администрацию. Также там напомнили, что за случаи вандализма положен штраф до 40 тысяч рублей. Если преступление совершено группой, то возможно наказание до трех лет лишения свободы.

Ранее URA.RU рассказывало о другом случае вандализма. Житель Добрянки ночью снес светофор одной рукой, который стоял у школы.

За спиленный крест вандалам может грозить штраф или даже срок
Место где стоял спиленный крест

Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P 

В пермском селе Гамово вандалы спилили Поклонный крест. Об этом сообщает администрация Пермского района у себя в группе в соцсети «ВКонтакте». «И вновь вандалы! Неизвестные спилили Поклонный крест, стоявший на въезде в село Гамово», — говорится в паблике. Тех, кто обладает информацией, просят обратиться в районную администрацию. Также там напомнили, что за случаи вандализма положен штраф до 40 тысяч рублей. Если преступление совершено группой, то возможно наказание до трех лет лишения свободы. Ранее URA.RU рассказывало о другом случае вандализма. Житель Добрянки ночью снес светофор одной рукой, который стоял у школы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...